Carlos Sainz: meilleur rythme que les McLaren à la fin

Carlos Sainz estime qu’il était un match pour les McLaren, sinon plus rapide, dans le dernier relais du Grand Prix de Bahreïn.

Sainz est passé de McLaren à Ferrari pendant la saison morte, beaucoup se demandant si l’Espagnol regrettait sa décision compte tenu de sa forme 2020 contrastée.

Alors que McLaren était troisième la saison dernière, Ferrari tombe à la sixième place avec sa SF1000 terriblement décalée.

Cette année, il y a déjà des signes d’amélioration avec Ferrari engrangeant un doublé de points à Bahreïn; Charles Leclerc était P6 avec Sainz huitième à ses débuts.

Il était derrière son ancienne équipe McLaren avec Lando Norris quatrième sous les feux tandis que le remplaçant de Sainz, Daniel Ricciardo, était P7.

Sainz, cependant, estime qu’il avait la mesure de McLaren lors du dernier relais du Grand Prix.

«C’était plutôt bien, vraiment», a-t-il déclaré à AS à propos de ses débuts avec Ferrari.

«Dans les premiers tours, je n’avais pas ce sentiment avec la voiture dans l’air sale. Le fait que deux voitures lentes me dépassent, comme l’Aston Martin et l’Alpine, a déclenché le premier relais et j’étais très loin des McLaren.

«Mais j’avais un très bon rythme sur les pneus moyens et durs et j’ai réussi à revenir, j’oserais dire que j’avais un meilleur rythme que les McLaren.

Il espère qu’avec le temps, à mesure qu’il sera plus à l’aise dans la Ferrari, il sera capable d’attaquer comme il l’a fait lors de la course pour McLaren.

«J’y vais petit à petit», a-t-il ajouté, «c’est à moi d’avoir pris les choses tranquillement dans les premiers virages et les premiers tours.

« Il y aura du temps pour attaquer au départ comme je l’ai fait avec McLaren, mais c’était important de terminer cette première course. »

⚔️ C’est bien d’être de retour en course!

🎥 @ f1

– # Carlossainz pic.twitter.com/SIvFIXIy8n – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 29 mars 2021

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer qu’il avait délibérément pris les choses doucement au départ, il a répondu: «Oui, beaucoup plus calme que je ne l’aurais fait avec McLaren.

«Là, j’étais à cent pour cent sur l’attaque et peut-être ici je suis allé trop calmement parce que Stroll m’a dépassé.

«Mais j’ai été conscient, je sais que lorsque je passerai en mode attaque, je ne perdrai pas de positions, je les gagnerai plutôt.

«Je voulais faire 56 tours pour connaître la voiture et voir mon rythme par rapport aux autres. Et avec de l’air pur, j’ai été très rapide.

