Carlos Sainz n’a pas exploité le potentiel de Silverstone au deuxième trimestre

Carlos Sainz était déçu de ne pas avoir pu reproduire son temps en Q2 lors de la séance décisive des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Si le pilote Ferrari avait égalé son premier 1 min 26,848 sec en Q3, il aurait été sixième sur la grille pour les débuts des qualifications de sprint à Silverstone, plutôt que neuvième.

Mais le fait qu’il ait ralenti de 0,159 seconde signifie que Sainz aura plus de travail à faire au cours de la « course » de 17 tours nouvellement testée afin d’assurer la meilleure position possible sur la grille pour l’événement principal de dimanche.

Interrogé par la Formule 1 s’il avait tout sorti de la voiture, l’Espagnol a répondu : « Non, malheureusement pas aujourd’hui. J’avais un bon feeling avec la voiture en Q2, j’ai réussi à faire un 1:26,8 qui aurait été assez bon en Q3 pour le top six.

« Mais pour une raison quelconque en Q3, la température de la piste a baissé, le vent s’est un peu levé et je n’ai pas pu trouver le temps au tour que j’avais en Q2.

“Donc quelque chose à analyser, quelques petits moments ici et là tout au long du tour avec un peu moins d’adhérence que ce à quoi je m’attendais.”

Naturellement, étant cinq positions derrière son coéquipier Charles Leclerc pour les qualifications au sprint, Sainz a déclaré que sa politique serait d’attaquer plutôt que de simplement éviter les ennuis.

“Je pense que nous avons une bonne occasion de pousser”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous devons voir ce que nous pouvons faire pour récupérer certaines positions car j’avais l’impression que la voiture d’aujourd’hui aurait pu au moins être dans le top six, nous devrons donc trouver un moyen de nous en sortir.”

Leclerc était naturellement plus heureux d’avoir surqualifié l’un des Red Bulls, celui de Sergio Perez, lors d’une journée qui n’avait comporté qu’une seule séance d’essais.

“Très heureux, ce fut une qualification délicate”, a déclaré le pilote monégasque. «Évidemment, avec si peu de préparation avant la qualification, cela rend les choses un peu plus délicates.

« J’étais assez confiant surtout en Q1, puis en Q2 je n’étais pas au niveau que je voulais être et en Q3 j’ai retrouvé un peu la confiance et le rythme dans la voiture, tellement content de la façon dont ça s’est passé.

« Je pense que nous avons fait du bon travail, nous avons maximisé le potentiel de la voiture et c’est un week-end passionnant.

« Je ne sais pas vraiment comment me lancer dans la course de sprint et nous allons juste essayer de faire le meilleur travail possible.

“Nous allons tous dans l’inconnu, nous avons FP2 pour essayer de préparer la course de sprint du mieux que nous pouvons, puis voyons ce que nous pouvons faire.”

