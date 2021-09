Carlos Sainz n’acceptera pas de répéter sa défaite en P1 “avec facilité”

Carlos Sainz est catégorique : la prochaine fois qu’il mènera une course, il ne veut pas la voir s’éclipser aussi facilement comme en Russie.

En partant de la P2, le pilote Ferrari a pris un départ parfait, reprenant un sillage du poleman Lando Norris et prenant la tête dans le virage 2.

Mais avec le groupe motopropulseur Ferrari menant une bataille délicate contre la McLaren à moteur Mercedes, Norris reprendrait finalement la tête de la course avec un dépassement confortable assisté par DRS au 13e tour.

Cela pourrait bien être une saison prometteuse pour Ferrari car ils cherchent à revenir régulièrement en tête en 2022, mais chaque fois que Sainz mène à nouveau, il veut que son adversaire travaille plus fort pour le dépassement.

S’adressant à Sky Italia à propos de son départ en Russie, Sainz a déclaré : « C’était vraiment serré parce que j’ai bien commencé mais vous avez vu tous ceux à l’extérieur commencer mieux parce qu’il y a plus d’adhérence.

“J’ai à peine réussi à garder l’avant de la voiture devant George [Russell] être le premier à prendre le sillage de Lando. Moi et George nous sommes battus roue contre roue jusqu’à ce que je sois celui qui réussisse à garder le sillage de Lando.

« Avec le sillage j’ai réussi à le rattraper et au freinage j’ai dit que c’était maintenant ou jamais, je ne sais pas quand j’aurai à nouveau cette opportunité.

« Aujourd’hui, je voulais être agressif et prendre des risques au départ et ça a bien marché.

“Mais la prochaine fois que je serai P1, j’aimerais ne pas être dépassé avec cette facilité.”

Effort d’équipe 💯💪❤️@carlossainz55#essereFerrari🔴 #RussianGP pic.twitter.com/ewyUe61fBr – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 septembre 2021

En fin de compte, ce fut un après-midi réussi pour Sainz qui a complété le podium en P3, son troisième top trois de la saison.

Tout avait été “relativement calme” jusqu’à ce que la pluie tombe lourdement en fin de course, ce qui signifie qu’un appel serré devait être fait – fosse pour les intermédiaires ou tenir le coup sur les slicks. Sainz a choisi le premier, et cela a payé.

« Nous étions relativement calmes, P3, j’ai vu que je pouvais rester devant [Sergio] Perez jusqu’à la fin de la course car nous avions le pneu dur, avec lequel nous avions une bonne configuration et un bon rythme », a déclaré Sainz.

“À cinq tours de la fin, il a commencé à pleuvoir beaucoup dans le premier et le deuxième secteur, et tous ceux qui avaient le pneu dur comme Lando, Lewis et moi, nous avons perdu beaucoup d’adhérence, alors qu’à la place tous ceux qui avaient le pneu moyen a réussi à garder un peu plus de température, un peu plus d’adhérence. Et avec un pneu plus tendre, ils ont commencé à dépasser.

« À partir de là, nous avons fait l’appel parfait et nous avons terminé P3. »

Le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, a estimé qu’il devait s’arrêter pour des pneus intermédiaires en même temps que l’Espagnol, mais rester dehors un tour plus longtemps, sa course a été ruinée.

En fin de compte, il a terminé P15 et n’a rien pu tirer de positif d’une course qui lui promettait bien mieux.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était sa décision de ne pas s’arrêter pour les inters, Leclerc a déclaré : « Il y a eu une discussion, puis le tour où j’avais le plus de doute était, je pense, le bon, quand Carlos est entré dans les stands.

« À ce moment-là, je le dépassais donc je ne voulais pas faire de gâchis non plus en entrant dans les stands dans le même tour et en ayant les voitures dans le mauvais ordre.

« Ensuite, le tour suivant était déjà trop tard car la pluie était arrivée. Ensuite, j’ai essayé de continuer en espérant que ça se calmerait mais à partir de là, la course était déjà perdue.

« Avec une telle course, finir là où j’ai fini, ce n’est pas agréable. Alors bravo à Carlos, bravo à l’équipe, j’en suis content. Puis il a terminé devant McLaren, c’est positif, mais de mon côté je ne vois rien de positif. Malheureusement, aujourd’hui, je ne suis pas content.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla