Carlos Sainz ne comprend pas encore “tout à fait à 100%” la voiture Ferrari

in

Malgré une excellente première saison avec l’équipe, Carlos Sainz dit qu’il ne comprend toujours pas complètement sa Ferrari.

L’Espagnol a été extrêmement impressionnant lors de sa première année au volant de la Scuderia, étant un match serré pour son coéquipier Charles Leclerc avec lui actuellement huit points et demi d’avance sur le Monégasque.

De tous les pilotes qui ont changé d’équipe entre les campagnes 2020 et 2021, il a, dans l’ensemble, été le meilleur et s’est apparemment adapté le plus rapidement à sa nouvelle machine.

Cependant, il a tout de même fait quelques erreurs et a chuté à quelques reprises pendant les week-ends de course.

Il admet qu’il n’est toujours pas complètement à l’aise dans sa voiture et pense qu’il y a des choses qu’il doit encore comprendre à ce sujet.

“Je suppose que vous avez vu de l’extérieur que je ne suis toujours pas à 100% à la maison avec la voiture”, a-t-il déclaré selon GPFans.

« Je ne veux pas faire revenir les chutes, mais je n’ai jamais chuté de ma carrière, je suis un pilote qui ne la met jamais dans le mur.

“Pour une raison quelconque, il y a eu quelques accidents qui montrent que je ne comprends toujours pas à 100% la voiture.”

P3 VAMOS !! On a tout donné et on va continuer à pousser !! –#carlossainz#essereFerrari pic.twitter.com/VbDUglW2TC – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 26 septembre 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Lors de sa dernière sortie en Russie, Sainz est monté sur le podium pour la troisième fois depuis le début de la saison, seuls Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas et Lando Norris terminant plus souvent dans le top trois.

Il dit que de tels résultats montrent que l’équipe dans son ensemble fonctionne bien lorsqu’elle se présente avec de grandes opportunités et sous pression, ce qui a été une sorte de faiblesse pour Ferrari ces derniers temps.

“Je pense que nous avons utilisé beaucoup de nos opportunités pour marquer ces podiums, nous maximisons simplement les opportunités que nous avons”, a-t-il ajouté.

« C’est un bon signal. C’est un signal que l’équipe, sous pression et au bon moment, nous performe bien et nous obtenons des résultats chaque fois que l’occasion se présente. »

Sainz semble cependant peu susceptible d’ajouter à son podium lors de la prochaine course de la saison en Turquie, avec lui qui devrait faire installer le moteur Ferrari amélioré et donc prendre une pénalité sur la grille.

Cela pourrait bien valoir le sacrifice, avec Leclerc et l’équipe tous deux certains que la nouvelle unité de puissance est un grand pas en avant en termes de puissance.

Verdict PlanetF1