Carlos Sainz a le sentiment que les médias sont toujours surpris par les bonnes performances de Pierre Gasly et ne comprend pas pourquoi.

Pour le deuxième week-end de course consécutif, le chauffeur AlphaTauri a terminé comme le meilleur des meilleurs en qualifications, étant le seul homme en dehors des deux meilleures équipes à aller plus vite que Sainz.

Au Mexique et au Brésil, son obtention de la 5e place a été largement considérée comme un choc, la plupart s’attendant à ce que Ferrari soit l’équipe de milieu de terrain la plus forte sur les deux circuits.

S’adressant aux médias après les qualifications à Interlagos, Sainz a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi ils ne s’attendaient jamais aux performances du Français, affirmant que le Ferrari les simulations ont souvent AlphaTauri plus rapide qu’eux.

« Pour vous oui, pour nous non », a-t-il déclaré à Sky Italia lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par le résultat.

«Je ne comprends pas pourquoi dans les médias, il semble que les Alpha Tauri soient toujours une surprise pour nous, ils ont toujours un demi-dixième d’avance dans toutes nos simulations.

« Quand Pierre parvient à faire de bons tours, ce qu’il fait souvent, il est très difficile à battre. Surtout au Brésil où déjà en 2019, alors qu’ils n’avaient pas une voiture aussi solide, ils se sont très bien passés.

Alors que Sainz n’a pas pu devancer Gasly, il a surpassé son coéquipier Charles Leclerc pour le deuxième week-end de course consécutif, le Monégasque étant un peu plus lent que lui pour prendre la 7e place.

L’Espagnol est satisfait de ses performances actuelles, sentant qu’il s’est familiarisé avec sa machine, et est heureux qu’un week-end avec une course de sprint se soit déroulé à un moment où il se sent plus à l’aise.

« Oui, très bien », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de sa compréhension de la voiture.

« Je dois dire que je commence à trouver un peu ma voie, mon style de pilotage avec cette voiture et cela m’a permis de démarrer déjà vendredi avec un bon rythme, ce qui est important pour les qualifications sprint.

« Si vous aviez mis les qualifications au sprint en début d’année alors que je ne comprenais pas très bien la voiture, cela aurait été plus difficile. Mais maintenant, je me sentais plus prêt pour les qualifications et j’ai fait de bons tours.

Leclerc, quant à lui, n’était pas satisfait de sa performance et dit que la Q3 a été rendue plus difficile par le fait qu’il a fait son premier tour de la session sur des softs usagés.

« J’ai un peu perdu le rythme en Q3 avec le pneu usé », a-t-il déclaré.

« Mais c’est comme ça. Au final, cette qualification s’est déroulée ainsi. P6 et P7, nous essaierons de maximiser le potentiel demain.

« Nous avons les qualifications au sprint pour prendre un bon départ et, espérons-le, faire un peu mieux. On verra demain.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla