Carlos Sainz ne menace pas le statut Ferrari de Charles Leclerc

Carlos Sainz ne menacera pas la dynamique de l’équipe chez Ferrari, car l’équipe réitère qu’il n’y a pas de pilote numéro un et numéro deux.

L’Espagnol a fait une excellente impression lors de sa première année avec la Scuderia et a plus que justifié la décision de Ferrari de se séparer de Sebastian Vettel à la fin de la saison 2020.

Seulement 6,5 points séparent le jeune duo Ferrari au classement du Championnat du monde, avec Leclerc avec 152 points contre 145,5 pour Sainz.

Alors que beaucoup estiment qu’il s’agit de deux pilotes solides travaillant en tandem pour tenter de remettre Ferrari dans la course au titre dans les années à venir, certains quarts de la presse semblent toujours déterminés à utiliser les performances de Sainz comme une menace pour la stature globale de Leclerc au sein de l’équipe.

Pas le week-end le plus facile, mais nous nous rapprochons encore de notre objectif pour 2021 💪 Deux pour aller. #essereFerrari 🔴 #QatarGP pic.twitter.com/SU2tWouBqh – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 novembre 2021

Après le Grand Prix du Qatar, où Sainz a prolongé sa séquence de points à 13 courses et où le classement P8 de Leclerc a renforcé l’emprise de Ferrari sur la P3 dans le championnat des constructeurs, la question de la rivalité a de nouveau été écartée par l’ambassadeur de longue date de Ferrari, Marc Gene.

Lorsqu’on lui a demandé si Sainz menaçait le statut de Leclerc chez Ferrari avec ses performances par Sky Italia, Gene a déclaré: « Il n’y aura pas de pilote numéro un et de numéro deux même lorsque nous nous battrons pour le championnat.

« L’important est que ça continue d’être comme ça et je suis sûr que ça va continuer à être comme ça à cause de l’ADN de Ferrari. »

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a clairement indiqué ces dernières semaines que Leclerc et Sainz sont libres de se battre sur la bonne voie car il leur fait confiance tous les deux pour ne pas oublier le but et les objectifs généraux de l’équipe.

Les deux pilotes ont également échangé leurs positions lors des dernières courses pour leur permettre de se battre plus loin sur la route, avant de revenir en arrière si ce plan particulier ne porte pas ses fruits.

Binotto a révélé que c’était également prévu au Grand Prix du Qatar, mais la gestion des pneus était d’une extrême importance pour remporter au moins quelques points.

Interrogé par Sky Italia s’ils auraient pu dire à Sainz de laisser passer Leclerc pour rattraper Stroll et Ocon, Binotto a répondu : « Charles nous a demandé de le faire par radio.

« Mais en fait, dans cette phase, nous essayions de gérer les pneus sans pousser. Ce n’est donc pas comme si Carlos ne pouvait pas aller plus vite, nous ne voulions pas aller plus vite parce que nous ne voulions pas risquer une crevaison comme d’autres l’ont fait.

À l’approche des deux dernières courses de la saison, Ferrari a la P3 dans le championnat des constructeurs presque sécurisée alors qu’elle a étendu son avance sur McLaren à 39,5 points au Qatar.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

