Carlos Sainz ne se sentait pas « aimé ou désiré » chez Renault

Carlos Sainz a fait l’éloge de l’atmosphère qu’il avait chez McLaren lorsqu’il était au sein de l’équipe, affirmant qu’il « ne se sentait pas aussi apprécié ou désiré » lorsqu’il était chez Renault.

Compte tenu de la popularité de l’Espagnol au sein du garage McLaren et de ses débuts positifs chez Ferrari, le joueur de 26 ans a pu réfléchir plus ouvertement à son passage chez Renault en 2017 et 2018.

Il a déclaré que parler hors de la piste de son statut dans l’équipe est devenu une distraction indésirable alors qu’il cherchait les résultats de l’équipe, opérant désormais sous le nom d’Alpine.

« Les rumeurs [soon] a commencé à propos de l’arrivée de Ricciardo chez Renault, [Esteban] Ocon, et je n’étais pas au bon endroit. Sainz a déclaré à BBC Sport.

«Je ne me sentais pas aussi aimé ou désiré.

“Une chose que j’ai découverte chez McLaren, c’est la différence que cela fait pour un athlète de performer dans une atmosphère et dans une équipe où ils apprécient votre valeur, où ils vous donnent l’importance et l’environnement parfait pour performer au plus haut niveau, psychologiquement mais aussi techniquement.

Sainz était l’un des nombreux pilotes à changer de siège sur la grille cette saison, avec Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, le retour Fernando Alonso et Sergio Perez se déplaçant tous respectivement.

L’Espagnol a été considéré comme le pilote ayant effectué la meilleure transition jusqu’à présent, car il a passé une grande partie de l’intersaison à Maranello à faire connaissance avec sa nouvelle équipe et à se préparer pour l’année à venir.

Son travail a été récompensé par son premier podium Ferrari à Monaco, mais ne comprend pas pourquoi c’est maintenant un sujet d’actualité – avoir changé d’équipe et être censé être dans le rythme dès le départ lorsqu’il a changé d’environnement.

“J’ai dû m’adapter à une nouvelle équipe après trois ans avec Toro Rosso, mais cette année-là, personne ne parlait de m’adapter à de nouvelles équipes”, a expliqué Sainz.

“J’ai l’impression que c’est la nouveauté maintenant parce que cinq pilotes ont changé d’équipe, mais en 2019, personne n’a entendu parler du défi de changer d’équipe et j’ai levé la main et dit :” Les gars, cela prend du temps et Je vais avoir besoin de temps pour faire de mon mieux.

«Mais personne n’achetait l’histoire. Maintenant, il semble que plus de gens achètent l’histoire, ce qui est vrai.

« Quoi qu’il en soit, je n’ai pas eu ma meilleure année, mais chez McLaren, j’ai définitivement trouvé ma maison et je suis vraiment reconnaissant à Zak Brown et à tout le monde chez McLaren de m’avoir donné ce contrat de deux ans.

« J’ai réussi à les rembourser en termes de résultats.

