Carlos Sainz ne s’est jamais senti à l’aise pendant le Grand Prix d’Italie

Carlos Sainz dit qu’il n’était pas du tout à l’aise avec sa Ferrari à Monza, affirmant que l’arrière de la SF21 est une faiblesse pour lui.

En ne regardant que les statistiques, il semblerait que Sainz ait connu un début de vie fantastique chez Ferrari, avec déjà 97,5 points au tableau et deux podiums.

Mais en fait, la conduite n’a pas été fluide, Sainz ayant subi plusieurs accidents non forcés à grande vitesse et coûteux. Le dernier en date est arrivé au Grand Prix d’Italie lors de la FP2.

La manche précédente à Zandvoort a également vu un important shunt lors des essais, et à la fin du week-end, nous avons vu une rare version abattue de Sainz alors qu’il parlait de ne jamais s’être senti aussi lent dans une course auparavant.

À Monza, il a pu terminer P6, mais était encore loin d’être satisfait, affirmant qu’il ne se sentait pas à l’aise dans sa machine pendant la course.

“Je pense que le week-end à la fin, nous l’avons plus ou moins sauvé, mais ce fut un week-end très difficile”, a déclaré Sainz à DAZN F1.

« En course, je n’étais pas à l’aise à aucun moment, j’ai beaucoup glissé de l’arrière et j’ai beaucoup dégradé les pneus arrière.

« Ce n’est pas la première fois que la voiture part de l’arrière et j’ai un peu perdu confiance avec la voiture derrière moi.

« C’est clair que c’est une faiblesse que je dois améliorer, je dois en tirer des leçons et voir comment je peux la camoufler un peu avec les réglages et m’y adapter.

“Lorsque vous enlevez un peu d’appui à la voiture comme nous l’avons fait ici, la voiture est plus difficile que ce à quoi je m’attendais et je dois en tirer des leçons, m’adapter et voir comment je peux m’améliorer”.

Une fois que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont mutuellement éliminés de la course, une occasion en or s’est offerte à Ferrari de décrocher un podium à domicile devant les tifosi.

Malheureusement, ni Sainz ni Charles Leclerc n’avaient le rythme pour impressionner les McLaren, qui ont obtenu un doublé alors que Daniel Ricciardo remportait la victoire.

Valtteri Bottas s’est également avéré hors de portée, tout comme Sergio Perez, bien qu’une pénalité de cinq secondes l’ait ramené à la 5e place du classement, propulsant Leclerc à la 4e place.

“Chaque fois que nous nous battions, notre vitesse de pointe n’était pas la meilleure pour nous défendre”, a expliqué Sainz.

« Nous étions près du podium. On l’a vu, c’était toujours à deux ou trois secondes, mais à aucun moment je ne me suis senti capable d’y aller, je n’avais pas non plus la vitesse de pointe ou la vitesse dans la voiture pour attaquer.

« Alors ça me met un peu en colère, mais c’est comme ça. Ce week-end ne s’est pas passé comme je le voulais.

Sainz a accepté que Ferrari aurait probablement terminé P4 et P6 avant le week-end de Monza, mais a réaffirmé sa frustration alors qu’il se débattait avec sa voiture et réalisait les espoirs des tifosi.

« Si vous nous aviez dit avant de venir à Monza que nous allions terminer quatrième et sixième, nous aurions peut-être signé pour cela », a déclaré Sainz.

“Mais ensuite, une fois que vous êtes en course et que vous ressentez tant de difficultés, avec l’arrière, tant de dégradation des pneus, à chaque fois que vous vous battez, vous manquez de vitesse de pointe et d’avoir le podium relativement proche devant les tifosi, cela fait vous êtes en colère de ne pas pouvoir y aller et de ne pas avoir la capacité d’au moins essayer de le faire.

« Je n’avais pas la confiance et surtout après la chute d’hier, je n’ai pas réussi à la récupérer.

