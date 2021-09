Carlos Sainz ne veut pas être le nouveau Barrichello

Carlos Sainz est catégorique, il ne veut pas être le prochain Rubens Barrichello de Ferrari, il veut être un “champion avec Ferrari”.

Barrichello a passé six ans à courir avec Ferrari, rejoignant la Scuderia alors que Michael Schumacher a atteint son rythme en 2000.

Alors que l’Allemand allait remporter cinq titres mondiaux, dominant la Formule 1 de 2000 à 2004, la meilleure performance de Barrichello était deuxième en 2002 et à nouveau en 2004.

Cependant, cela aurait pu être une autre histoire si le Brésilien n’avait pas été relégué au rôle de numéro deux dès le départ avec le Grand Prix d’Autriche 2002, et l’utilisation par Ferrari des commandes d’équipe, rendant son statut au sein de l’équipe très clair pour tout le monde. .

Sainz est déterminé à éviter cela.

Bien que l’Espagnol n’ait qu’un contrat de deux ans avec le contrat de cinq ans de Charles Leclerc, Sainz dit qu’il ne sera pas poussé à un rôle de numéro deux comme l’était Barrichello.

Interrogé par le quotidien espagnol AS s’il pouvait devenir un « fidèle écuyer » comme l’était le Brésilien, il a insisté : « Non, parce que je veux être champion du monde.

“Le temps nous dira si je comprends, mais je me pousse tous les jours pour être un jour champion avec Ferrari.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

Mais alors que Sainz est monté sur le podium avec Ferrari, il n’a pas encore remporté de Grand Prix avec sa nouvelle équipe.

Au lieu de cela, il a dû regarder la course à domicile de Ferrari, le Grand Prix d’Italie, tandis que l’équipe qu’il a quittée à la fin de la saison dernière a remporté le 1-2, son remplaçant Daniel Ricciardo remportant la course pour McLaren.

Sainz dit qu’il ne regrette pas sa décision de quitter McLaren pour Ferrari.

“Personne ne m’a posé cette question alors que j’étais sur le point de gagner à Monaco”, a-t-il déclaré. “Non, McLaren ne me manque pas, je suis ravi chez Ferrari et je vis la meilleure année de ma carrière, j’aime la F1, mon équipe, je réalise un rêve et le temps nous dira si je me suis trompé.

« C’est un projet à long terme, pas seulement de gagner à Monza. Bien sûr, nous avons un plan pour gagner à nouveau.

Il a ajouté : « Je suis rapide et à l’aise, mais il y a encore quelques petites erreurs dues au manque d’expérience. Il faut des années pour connaître une voiture à cent pour cent et comme il n’y a pas de tests, les erreurs et les bizutages sont payés en grand prix. Mais cela fait partie de l’apprentissage »

Ferrari peut-elle riposter à Sotchi dans la lutte pour la P3 ?