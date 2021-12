Carlos Sainz n’est pas « à la maison dans la voiture » lors de sa première journée de course à Abu Dhabi

Carlos Sainz a trouvé difficile de courir vendredi à Abu Dhabi, affirmant qu’il ne se sentait pas chez lui dans sa voiture.

Dans ce qui devrait être l’un des week-ends de course les plus mémorables de l’histoire du sport, avec Max Verstappen et Lewis Hamilton au niveau des points dans leur bataille pour le titre, Sainz a aussi quelque chose à défendre.

Les Ferrari le pilote est actuellement P7 au classement mais n’est qu’à quatre points et demi de l’ancien coéquipier Lando Norris et huit et demi derrière l’actuel Charles Leclerc.

S’il a un bon week-end, il pourrait obtenir son tout premier top cinq dans un championnat du monde de F1, mais les choses n’ont pas démarré de manière idéale pour lui, car il n’était pas à l’aise dans sa voiture vendredi.

« C’est en fait probablement l’un de mes défis dans la seconde moitié de la saison », a-t-il déclaré aux journalistes après la FP2.

« Dès le début de la FP1, je n’étais tout simplement pas à la maison dans la voiture, ce qui est bizarre car au cours des six dernières courses, nous avons démarré en FP1, FP2 et je n’ai pas eu à ajuster la voiture ou mon trop conduire.

« Mais aujourd’hui, pour une raison quelconque, peut-être en raison de changements de piste, le tarmac, la configuration n’était pas tout à fait là et je n’y étais pas et maintenant nous essayons juste de voir ce que nous pouvons faire pour demain. »

De telles difficultés ont été rares pour Sainz cette saison, il s’est rapidement installé dans sa nouvelle équipe après avoir quitté McLaren pour eux pour 2021 et au-delà.

Il dit que le fait qu’il a généralement une si bonne compréhension de sa machinerie et de son environnement dans son ensemble l’aide à aller au fond des problèmes auxquels il est confronté.

« Exactement », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si cela facilitait les choses.

« Je sais quelles choses ont tendance à aider et quelles choses ont tendance à ne pas aider avec cet équilibre que j’ai dans la voiture aujourd’hui.

« Donc, j’ai l’impression d’avoir au moins conscience des éléments qui pourraient être intéressants à essayer demain. »

Des changements ont été apportés à la piste d’Abu Dhabi pour essayer de faciliter les dépassements cette année, mais Sainz ne sait pas dans quelle mesure ils auront l’impact souhaité.

« Je pense que cela va certainement aider », a-t-il déclaré.

« À quel point est-ce difficile à dire car cela semblait toujours très difficile à suivre, en particulier dans les virages 1 et 2 qui sont les virages avant les deux zones DRS.

« Mais je pense que si nous parvenons à rester proches là-bas, le dépassement devrait certainement être une possibilité. »