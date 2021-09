Carlos Sainz n’est pas certain du nouveau PU Ferrari pour la Turquie

Carlos Sainz a déclaré qu’il n’était pas certain à 100% que le nouveau moteur de Ferrari serait prêt à temps pour le Grand Prix de Turquie.

Il est largement rapporté que le nouveau groupe motopropulseur de la Scuderia fournit au SF21 une augmentation de puissance supplémentaire de 10 à 15 ch, mais il existe une incertitude quant au moment où Ferrari sera en mesure de libérer sa nouvelle bête.

Les courses de Monza et de Sotchi sont arrivées trop tôt pour introduire le nouveau moteur, de sorte que le Grand Prix de Turquie du 8 au 10 octobre a été désigné comme le premier site réaliste.

Cependant, s’exprimant lors d’une récente conférence de presse organisée par ses sponsors Estrella Galicia 0,0, Sainz a légèrement suggéré que l’attente du nouveau groupe motopropulseur pourrait durer un peu plus longtemps.

“Je ne sais pas s’il arrivera en Turquie”, a déclaré Sainz, cité par Soy Motor.

“Vous aurez des nouvelles dans les semaines à venir, nous vous les communiquerons en temps voulu.”

Avec un potentiel de huit courses restantes lors de son impressionnante première saison avec Ferrari – une campagne qui a inclus deux podiums – Sainz a également exprimé ses souhaits à l’approche des étapes finales du programme 2020.

Il a déclaré : « J’aimerais qu’il y ait une surprise de plus en termes de lutte pour un podium au mérite comme nous l’avons fait à Monaco ou Silverstone, où la voiture était prête pour un podium.

« Pourquoi ne pas essayer d’avoir une surprise lors de ces huit dernières courses.

Sainz a également réfléchi à sa saison dans son ensemble et à la décision de rejoindre Ferrari de McLaren, son ancienne équipe continuant également à montrer de réels signes de progrès pour combler l’écart avec Mercedes et Red Bull.

“Je vis la meilleure année de ma carrière sportive”, a déclaré Sainz.

“Le temps nous dira si je me suis trompé ou non, mais je suis très confiant dans le projet Ferrari à long terme, non pas en gagnant à Monza, mais en gagnant les prochaines années et nous travaillons très dur pour y parvenir.”