Carlos Sainz nie avoir voulu offenser Rubens Barrichello

Carlos Sainz dit qu’il se sent “déçu”, ses propos ont été mal interprétés dans les récents commentaires sur ses références Ferrari.

Sainz avait déclaré à un média espagnol qu’il ne voudrait pas être un “écuyer fidèle” et aider l’équipe de la même manière que Rubens Barrichello l’a fait à son époque avec la Scuderia, car il veut continuer et remporter le championnat du monde en tant que champion. Pilote Ferrari plutôt que de jouer un rôle de soutien à Charles Leclerc.

Cependant, l’Espagnol a le sentiment que ses propos ont été sortis de leur contexte, compte tenu du succès que le Brésilien a connu dans sa carrière dans l’ensemble, et a clarifié la façon dont il avait prévu que sa réponse se présente.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

“Comme toujours avec ce genre de chose, et ce genre de critique pour toi [the media], on m’a demandé “si vous pouviez choisir entre être Barrichello et être Schumacher” et j’ai dit que si vous me laissez choisir, je préfère gagner sept championnats du monde”, a déclaré Sainz aux journalistes avant le week-end du Grand Prix de Russie.

« Ce qui a beaucoup de sens. Mais ensuite, vous entrez dans le titre et voyez ce que c’est et cela me déçoit.

“Je vous connais [the media present] ne sont pas comme ça, mais ça se voit une fois qu’un fil d’actualité reçoit des nouvelles d’un autre et d’un autre et d’un autre, ils finissent par mettre ce titre et tous les Brésiliens finissent par me critiquer sur ce que Rubens a fait.

« Tout d’abord, il a gagné combien de courses ? Onze. Et j’ai gagné zéro. Je ne suis donc personne pour critiquer Rubens.

«Je suis en fait de très bons amis avec lui. J’ai beaucoup de respect, vous pouvez donc imaginer à quel point j’ai été déçu quand j’ai commencé à lire qu’au Brésil, il y avait des gros titres disant que j’avais dit cela.

“Tu sais qui je suis. Je ne parle jamais en mal des autres pilotes – encore moins des pilotes Ferrari qui ont remporté des courses pour Ferrari et des championnats pour Ferrari. »

Ce week-end, Sainz sera le premier pilote Ferrari sur la grille car son coéquipier Leclerc a pris une unité de puissance mise à jour, qui verra le Monégasque partir de l’arrière dimanche après avoir reçu une pénalité de grille.

Verdict de la planète F1