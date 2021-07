Carlos Sainz “n’utilise pas d’excuses” après la chute de Ferrari en qualifications

Carlos Sainz a expliqué qu’une forte rafale de vent a peut-être contribué à son tour de qualification, mais ne cherche pas d’excuses après avoir écrasé sa Ferrari.

Cet incident signifie que l’Espagnol prendra le départ du Grand Prix de Hongrie dans une modeste P15 sur la grille après un week-end qui l’a déjà vu changer de groupe motopropulseur, son équipe enfreignant le couvre-feu imposé par la FIA pour le faire, avant de sortir le drapeau rouge en qualifications après son shunt.

Après que son survirage dans le dernier virage l’ait envoyé dans le mur, Sainz ne cherchait pas à blâmer d’autres facteurs et voulait évaluer où il aurait pu gérer la situation différemment.

« Aujourd’hui, c’est sûr que ce n’était pas facile, mais c’était difficile pour tout le monde. Je ne veux pas utiliser d’excuses, je suis surpris de ce qui s’est passé », a-t-il déclaré à Sky Italia après la séance.

« Immédiatement après les contrôles de la FIA, je suis allé au box pour voir ce que j’aurais pu faire différemment. Nous avons vu que je suis entré dans le virage 5 km/h plus lentement que la course en Q1, donc ce n’est pas comme si j’avais été trop agressif.

« Et même si je suis entré dans le virage 5 km/h moins vite, on a vu qu’il y avait une rafale de 35/40 km/h, alors qu’en Q1 j’avais [a gust of wind] de 10km/h. Cela m’a peut-être donné un survirage.

« Ce n’est pas une excuse, ce sont juste les données. Je dois en tirer des leçons et m’excuser auprès de toute l’équipe car demain je pense que nous avons beaucoup de travail à faire.

«Pour moi, ce sera difficile [in the race], ce n’est pas facile de dépasser. Ce sera plus le début et la stratégie. Si nous pouvons être du bon côté du départ et du bon côté de la stratégie, peut-être que demain nous pourrons gagner quelques points – mais plus que cela, je pense que ce sera difficile. »

Celui-ci fait mal après un Q1 prometteur. J’ai vérifié les données et j’ai été surpris par une grosse rafale de vent. Pas une excuse, une erreur en piste et je m’excuse auprès de toute l’équipe. Ce n’est pas la meilleure piste pour dépasser, mais je vais tout donner pour récupérer demain. https://t.co/dEfVSOcNLj pic.twitter.com/tZrj8dBKhG – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 31 juillet 2021

Charles Leclerc s’en est plutôt mieux sorti que son coéquipier en qualifications, plaçant sa voiture septième sur la grille pour la course – mais le pilote monégasque a estimé qu’il y avait plus de rythme dans sa Ferrari au Hungaroring.

“C’est dommage, mais aujourd’hui, honnêtement, à partir de la Q2, j’ai eu un peu plus de mal dans la voiture”, a déclaré Leclerc. « Le premier tour en Q2 a été très difficile avec le dos [of the car] qui a beaucoup bougé avec le changement de vent. Et puis nous avons eu du mal à essayer de faire en sorte d’enlever ce vent ou de le ressentir moins. Mais c’est comme ça.

« Aujourd’hui, c’est un P7. Le rythme de course est bon, mais c’est aussi une piste où il est difficile de dépasser. C’est donc un peu difficile.

« Au début, il y aura beaucoup à gagner, mais il y a aussi toujours beaucoup à perdre. Alors je vais essayer de faire le meilleur départ possible pour être aussi [far] en avance que possible.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla