Carlos Sainz P4 parmi ses moments “ les plus frustrants ”

Carlos Sainz a vécu l’un de ses «moments les plus frustrants» en F1 – malgré sa meilleure performance de qualification pour Ferrari jusqu’à présent dans les rues de Monaco.

L’Espagnol a fait un début de vie très prometteur avec la Scuderia et à en juger par les performances de ce week-end jusqu’à présent, il a le potentiel de s’améliorer encore.

Dans sa cinquième course seulement pour l’équipe, Sainz, avec son collègue Charles Leclerc, a fait un grand pas en avant en compétitivité pour être à la hauteur avec Mercedes et Red Bull en essais libres et en qualifications.

La pole position du Grand Prix de Monaco était à gagner parmi plusieurs pilotes, mais juste au moment où il pensait avoir une vraie chance, le dernier tour de vol du joueur de 26 ans a été interrompu lorsque son coéquipier s’est écrasé quelques secondes avant la fin de la séance et fait ressortir les drapeaux rouges.

Cela signifiait que Leclerc lui-même était en pole – à moins que sa voiture gravement endommagée n’ait besoin d’une boîte de vitesses de remplacement, ce qui entraînerait une chute de grille – avec Sainz quatrième, juste derrière Red Bull de Max Verstappen et Mercedes de Valtteri Bottas.

Quali 🏁 @ Charles_Leclerc de retour en pole après Mexico 2019! C’est le 8 de sa carrière 👏

P4 pour @ CarlosSainz55 💪 # essereFerrari 🔴 #MonacoGP pic.twitter.com/fOcywpS4of – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

L’homme qui a rejoint Ferrari en provenance de McLaren pour cette saison pensait qu’on lui avait refusé la chance de concourir pour sa toute première pole position en F1.

“Très, très frustrant, difficile à accepter”, a déclaré Sainz à Sky F1. «Ce n’est pas tous les jours de votre vie que vous avez la chance de faire un tour de pole autour de Monaco et ne même pas avoir cette opportunité dans la deuxième manche est extrêmement frustrant.

«Vous pouvez imaginer aujourd’hui que je suis déçu parce que j’ai eu le rythme tout le week-end pour être au premier rang, pole ou pas – cela dépend de Verstappen, Charles ou moi qui prépare le tour. Mais au moins allez-y et obtenez la chance, et ne même pas avoir la chance est frustrant.

«Je dois admettre que je pense que c’est l’un de mes moments les plus frustrants en tant que pilote de course. C’est très difficile à digérer. En effet, au cours des cinq prochaines années de votre vie, vous ne savez pas combien de chances vous aurez de tenter votre chance en Q3 et de la mettre en pole pour Ferrari autour de Monaco.

Néanmoins, Sainz, qui a commencé troisième et a terminé deuxième pour McLaren à Monza l’année dernière, pense qu’un dimanche inoubliable pourrait encore être à venir.

«Demain, je pense que j’ai le rythme pour gagner, si je suis tout à fait honnête. Mais je commence quatrième – donc autour de Monaco, en commençant quatrième, même si vous avez le rythme pour gagner ce n’est pas le plus facile », a-t-il ajouté.

«La confiance est élevée. Quand je repense au week-end après quelques jours pour digérer, je dirai “regardez, cinquième course avec l’équipe et je me bats pour la pole”, donc ce n’est pas comme si je pouvais être déçu. Peut-être que je serai plus fier que ce que je suis [now].

«C’est le fait qu’aujourd’hui je suis allé en qualification en sachant que je pouvais la mettre en pole et être quatrième est extrêmement décevant, surtout parce que je n’ai pas eu la chance de le faire en Q3.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook