Carlos Sainz pense que Lewis Hamilton et Max Verstappen « battables dans la même voiture »

Carlos Sainz n’est pas d’accord avec l’idée que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont la tête et les épaules au-dessus de tous leurs rivaux en Formule 1.

À certains moments au cours de la saison 2021, il semblait que les deux protagonistes du Championnat du monde étaient dans une ligue différente des 18 autres pilotes – même si leurs coéquipiers respectifs avaient la même voiture.

Valtteri Bottas et Sergio Perez, de Mercedes et Red Bull respectivement, n’ont pas pu vivre avec Hamilton et Verstappen pour le rythme de course en particulier, cela étant plus évident au Grand Prix du Qatar où le duo de tête a construit d’énormes écarts de temps sur l’opposition.

Mais Sainz, qui a rejoint Verstappen et Hamilton sur le podium du Grand Prix d’Abou Dhabi qui a mis fin à la saison avec son quatrième top trois de l’année pour Ferrari, pense que le différentiel de rythme est davantage attribuable aux voitures qu’aux pilotes.

Joyeux Noël de la part des Sainz’s !🌲🎉 –#Carlossainz pic.twitter.com/7lbkLSdZaS – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 24 décembre 2021

« Avec la même voiture, je pense qu’ils peuvent être battus, ou du moins à des conditions plus égales qu’ils ne l’étaient cette année », a déclaré Sainz à l’émission télévisée espagnole El Hormiguero et cité par AS.

« Mercedes et Red Bull étaient plus rapides de huit dixièmes de seconde par tour et je veux penser qu’entre tous les pilotes il n’y a pas plus de deux ou trois dixièmes de seconde de différence.

« Le problème est au moins aussi vieux que l’histoire de la Formule 1 elle-même – ‘s’il y a un pilote qui conduit une voiture huit dixièmes de seconde plus vite, peu importe à quel point vous êtes bon, vous ne pourrez jamais battre lui’.

« J’espère que la F1 pourra être plus équilibrée l’année prochaine afin que nous puissions nous amuser davantage et concourir à un niveau similaire. »

Sainz a également discuté à nouveau du « statut » de lui et de son coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari, ayant déclaré récemment que les dernières courses de la saison avaient montré qu’il n’y avait pas de chef d’équipe – alors qu’il terminait sa première année avec la Scuderia en tête. pilote non Mercedes ou Red Bull au classement.

« Je ne sais pas si cela change mon statut ou pas parce que j’ai toujours cru que chez Ferrari nous commencions à armes égales », a déclaré l’Espagnol de 27 ans, qui a terminé la campagne avec 5,5 points de plus que Leclerc, qui a été avec la Scuderia pendant deux ans de plus.

« En Formule 1, cette bataille a de l’importance car c’est la seule avec la même voiture que vous, donc vous ne pouvez que vous comparer à votre coéquipier. »