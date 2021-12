Carlos Sainz/Pierre Gasly se méfient de la menace d’un crash à grande vitesse à Djeddah

Carlos Sainz et Pierre Gasly ont averti que la FIA doit agir rapidement si des incidents surviennent sur la piste ultra-rapide de Djeddah.

Le circuit de la corniche de Jeddah a été conçu pour être le circuit urbain le plus rapide du calendrier F1, mais avec une vitesse moyenne prévue de plus de 252 km/h, ce qui le place parmi les plus rapides du classement général, seul Monza affichant un vitesse moyenne si ce chiffre s’avère exact.

Mais comme cette nouvelle piste de Djeddah est une piste de rue, avec peu de virages lents, les pilotes seront limités dans la distance à laquelle ils peuvent voir alors qu’ils se précipitent autour du tour.

Ainsi, les pilotes ont souligné que les commissaires devaient réagir très rapidement à tout danger, sinon il pourrait être trop tard pour éviter un accident majeur à grande vitesse.

S’adressant à Motorsport.com au sujet d’éventuels problèmes de sécurité, le pilote Ferrari Sainz a déclaré : « Évidemment, en tant que pilote, vous essayez de ne pas trop y penser, et vous essayez de ne pas vous concentrer sur ce genre de choses, et de vous fier pleinement à la FIA. normes, qu’elles sont normalement assez précises et assez bonnes.

« La seule chose dont nous avons parlé en tant que pilotes, c’est que s’il y a un accident devant vous, trois secondes devant vous, nous roulons à plus de 250 km/h dans chaque virage, et il n’y aura pas de temps pour nous réagir parce qu’il y a un mur entre le crash et nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir à travers les murs.

« Et c’est peut-être le seul gros point à soulever avec la FIA, juste pour rester précis avec les drapeaux jaunes et les voitures de sécurité, les drapeaux rouges, parce que ça va être intéressant. »

Les mots de Sainz ont été repris par Pierre Gasly d’AlphaTauri, qui soupçonne que toute voiture qui s’écrase rebondira sur la piste en raison de la vitesse et de la proximité des murs.

« Je pense que nous le savons tous, et nous y avons tous pensé, et je pense [for the marshals] il sera important d’être très rapide et efficace pour réagir, car partout où vous manœuvrez, la voiture rebondira sur la piste, et la vitesse moyenne ici est de 250 km/h », a-t-il expliqué.

« Donc, ça va être un week-end chargé pour les gars, et j’espère qu’ils seront au top. »

Cependant, un circuit qui comprend des virages rapides et un dégagement limité est exactement ce que les pilotes ont demandé, selon Sainz.

Et donc, il est intéressé de voir comment cette « expérience » se déroule et espère une course agréable.

« Je pense qu’en tant que référence, la F1 devrait avoir des pistes de course normales où ce sont des pistes rapides, pleines de virages à grande vitesse où vous pouvez tout extraire d’une voiture de F1, toujours être sûr de le faire mais ne pas gagner d’avantage en sortant de la piste », a expliqué Sainz.

« C’est ce qui se passe sur les circuits de F1 modernes de nos jours.

« Je pense qu’en tant que pilotes, nous avons été assez clairs, c’est ce que nous voulons. Cela ressemble à une expérience de circuit à grande vitesse plus des murs dont nous aurons besoin pour voir comment cela se passe.

« On dirait que la course pourrait être vraiment amusante. J’espère juste que tout est évidemment sûr et que nous n’avons pas de surprises.