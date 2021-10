Carlos Sainz, pilote du jour : « Dommage pour l’arrêt au stand »

10/10/2021

Le à 17:25 CEST

Carlos Sainz n’a pas eu une course facile dimanche en Turquie, mais comme toujours le Madrilène s’est vidé pour tirer le meilleur profit possible dans des circonstances aussi difficiles. Il est parti 19e sur la grille après avoir changé le moteur de sa Ferrari et a terminé huitième. Carlos a été le coureur qui a gagné le plus de positions lors de son retour sur pluie, onze au total. Et ce malgré un arrêt très lent de Maranello, qui perd 8,1 secondes.

Sainz Il était 16e après le premier tour après deux bons dépassements et a continué sa course pendant les tours suivants, jusqu’à dépasser Lance Stroll au tour 36. Mais il s’est arrêté pour mettre de nouveaux intermédiaires et était de retour en piste 10e, derrière l’Alpine de Ou avec.

Il a dépassé le Français à 12 tours de la fin, freinant au virage 1, puis il n’a pas pu battre son ancien coéquipier Norris, il a donc dû se contenter de la huitième place. Les fans l’ont élu « conducteur du jour ». « Enfin, ils ne me l’avaient jamais donné… Maintenant, Norris et moi sommes pareils », a-t-il remercié en apprenant son choix.

Sainz a voulu faire une lecture positive : « Ce n’est pas un jour à regretter. Il y a tellement de bonnes choses à propos de la course que le lent arrêt au stand qui nous a rendu difficile la lutte pour cette cinquième ou sixième position… C’est pas la peine de se lamenter ou de faire aucune critique. C’est une course pour attaquer depuis le début, en dépassant tout le monde sur la piste. Ils ne nous ont laissé aucun dépassement, nous devions tous les dépasser, prendre des risques aujourd’hui et avoir du rythme quand ça Il fallait avoir du rythme. A la fin c’était l’une des voitures les plus rapides en piste, si ce n’est la plus rapide. Et quand j’ai vu Lando, Gasly et Charles si près… Je me suis souvenu de ces secondes supplémentaires depuis l’arrêt au stand. .. ce qui était dommage. «

En dépassement Vettel, en fait, Sainz Il s’est même touché avec l’allemand : « Je t’ai demandé pardon, parce que j’étais comme dire ‘Je ne peux pas décoller et tu me portes’, et c’est vrai. Mais avec les moteurs Mercedes, soit tu te jettes, soit tu ne ‘ t les dépasse. tu les dépasses dans la ligne droite, tu te lances au freinage », a-t-il résumé.

À propos du tour le plus rapide qu’il a finalement réalisé Bottas, le Madrilène a reconnu que « la Mercedes ici est la meilleure voiture. Faire le tour le plus rapide à Istanbul aurait été parfait, et nous allions très vite, mais pas aussi vite que Bottas ».

Après la stratégie de changement de moteur en Turquie, Sainz aura désormais le maximum de garanties pour affronter le reste du championnat : « Je pense que nous avons parfaitement réussi à changer le moteur ici. Plus que cela, cela n’a pas pu être fait. ici à la fin de l’année, avec un moteur frais et flambant neuf, déjà vers la fin de la saison. Nous avons fait deux très bonnes dernières courses et nous devons continuer comme ça », a-t-il conclu.