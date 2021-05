Carlos Sainz, pour bien d’autres podiums

24/05/2021 à 12:49 CEST

Carlos Sainz Il n’avait besoin que de cinq Grand Prix avec Ferrari pour donner la première joie aux «tifosi». Le podium de Monaco est le premier de la Scuderia depuis qu’elle a réalisé Sebastian vettel du GP de Turquie 2020. Et pour voir une voiture rouge à la deuxième place, il faut revenir à la première course l’année dernière, quand Charles Leclerc brillait en Autriche. Sainz a réussi à gérer un week-end de contrastes avec note, avec une dose de malchance et de chance. Si samedi il s’est retrouvé frustré en perdant sa pole position suite à l’accident de son partenaire, dimanche le KO de Leclerc Oui Bottas Cela lui a permis d’afficher ses meilleures armes: calme, confiance, fiabilité et précision. «La victoire lui a échappé, mais elle viendra sûrement bientôt», a proclamé son ami et mentor Fernando Alonso. L’expérience lui apprend que le podium monégasque sera le premier d’une longue série.

Non-conformiste et ambitieux, Sainz a quitté la Principauté avec le sentiment que Ferrari avait le rythme pour gagner. Lui et Leclerc ont dominé les essais libres de jeudi et les qualifications et la course ont montré que les performances de la voiture étaient réelles.

“Tout le monde dans le paddock a été surpris que Ferrari ait performé à ce niveau. Nous voulions la victoire et, malheureusement, nous n’avons pas pu l’obtenir en raison des circonstances. Mais je suis content de voir Ferrari faire ce pas en avant, je pense l’équipe méritait la victoire ou du moins ce podium ici“, Analysa Carlos.” Je voulais que le rythme que j’avais en qualifications pour pouvoir l’avoir en course aussi et je pense avoir montré que la prochaine fois que l’opportunité se présentera, je serai là pour en profiter. ;.

Ce ne sera sûrement pas dans le prochain événement du calendrier, le GP d’Azerbaïdjan (4-6 juin). Sainz est conscient que la Ferrari ne sera pas aussi compétitive sur un circuit mixte. “Je ne m’attends pas à ce niveau de performance à Bakou, mais la voiture progresse bien. Si ceux qui sont devant, Mercedes et Red Bull, font une erreur, ce n’est peut-être pas le seul podium cette saison“il a concédé Carlos.

Malgré sa jeunesse (26 ans), le cavalier madrilène a une expérience remarquable après sept saisons en Formule 1 avec Toro Rosso, Renault, McLaren et maintenant Ferrari. Son premier podium est venu au Brésil 2019 (3e) et l’année dernière, avec McLaren, il a élevé la barre en Italie (2e). Mais sans aucun doute sa deuxième position à Monaco le consacre définitivement dans l’histoire de la Scuderia. “C’est un excellent résultat. Quand je regarderai en arrière, je serai heureux et fier de cette journée”, a-t-il déclaré. Carlos sur le podium à Monaco, après le meilleur bain de champagne de sa vie.