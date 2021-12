Carlos Sainz pourrait être en ligne pour une prolongation de contrat avec Ferrari

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il s’asseyait avec Carlos Sainz cet hiver pour discuter de son avenir.

Il y avait une grande intrigue autour de Sainz lorsqu’il a troqué McLaren pour Ferrari – il avait impressionné au cours des deux saisons à Woking, mais déménager chez Ferrari où il s’alignerait aux côtés de Charles Leclerc, ressemblait à un tout autre défi.

Mais de tous les pilotes qui ont changé d’équipe entre 2020 et 2021, Sainz a sans doute été le plus performant, avec un solide dernier tiers de la saison l’aidant à se classer 5e au championnat des pilotes, avec 5,5 points d’avance sur Leclerc.

En fait, Sainz n’a réussi à marquer des points que deux fois en 22 courses, terminant P11 à ces deux occasions au cours d’une saison où il est monté quatre fois sur le podium, signant avec un P3 à Abu Dhabi.

Une telle forme a conduit Binotto à être interrogé sur une prolongation de contrat pour Sainz, son accord actuel devant expirer fin 2022.

Et pendant l’intersaison, Binotto aura en effet ces discussions avec Sainz pour décider de son avenir avec l’équipe.

« Carlos a connu une excellente année », a déclaré Binotto, cité par Grandpx.news.

« Lorsque nous l’avons signé il y a un an, nous avons dit que l’hiver serait le moment de parler et de revoir tout ce qui s’est passé pendant la saison.

« Nous allons donc le faire en hiver. Il y aura un examen conjoint de toute la saison et nous parlerons de ce à quoi ressemblera notre avenir. »

Le fait que Sainz soit entré chez Ferrari et ait battu Leclerc lors de sa première saison a été une surprise pour certains, mais Binotto a déclaré que le souhait de Ferrari était d’avoir une paire de pilotes forts qui marquaient tous les deux des points de manière cohérente.

Par conséquent, Sainz a répondu aux attentes de la Scuderia.

« Lorsque nous avons signé Carlos, nous voulions deux bons pilotes en course qui marquent régulièrement des points. Cela a été le cas cette saison », a expliqué Binotto.

« Je suis très content de ce que Carlos a fait cette saison, sa première avec Ferrari, qui n’a pas été facile.

« Mais nous l’avons signé parce que c’est un bon pilote qui marque des points et qui est capable d’apprendre. »

La prochaine campagne 2022 est énorme pour Ferrari, l’équipe cherchant à revenir en tête du peloton et à augmenter son total de 31 titres mondiaux en Formule 1.

Des règlements largement révisés sont à venir, donnant à Ferrari l’espoir qu’ils pourront sortir du peloton du milieu de terrain qu’ils ont dominé en 2021, et défier une fois de plus les championnats des pilotes et des constructeurs.