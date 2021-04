Carlos Sainz réagit à la blague mode des 60 ans de Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo et Carlos Sainz profitent d’un petit échange ludique dans les médias sur leurs sens de la mode respectifs.

Ricciardo a remplacé Sainz chez McLaren après que l’Espagnol est passé à Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel et le duo devrait jouer un rôle important dans ce qui ressemble déjà à une bataille McLaren contre Ferrari pour P3 cette saison.

Ricciardo a récemment déclaré dans une interview avec Square Mile que Sainz «s’habille comme un enfant de 60 ans, mais sinon il va bien», et Sainz a ressenti la piqûre avec celui-là.

«C’est une chose difficile à prendre», a déclaré Sainz à Sky Sports F1.

«Mais vous ne pouvez pas acheter du style et de la classe!

«Il essaie toujours ses vêtements chics mais il ne saura jamais utiliser une chemise et un maillot appropriés comme vous et moi!».

À l’époque où Ricciardo et Sainz s’affrontaient respectivement en tant que pilotes Renault et McLaren, Netflix a tenté de décrire les deux comme de féroces rivaux dans leur série “ Drive to Survive ” – mais Ricciardo dit qu’il n’y a rien à cela.

“Je veux dire la deuxième saison, il y a eu des épisodes ou des parties où je pense qu’ils l’ont un peu forcé”, a déclaré Ricciardo.

«Ils ont essayé de créer un peu de rivalité entre moi et Sainz et ce n’était pas vraiment là. Comme, il n’est pas plus un rival que quiconque.

«Il n’y avait pas de rancune personnelle contre lui, mais je pense [Netflix] voulait quelque chose, donc beaucoup de questions ont conduit à poser des questions sur Carlos.

«Peut-être que personne ne l’a remarqué, mais pour moi, j’étais comme, il va bien. J’ai probablement d’autres gars que je n’aime pas, vous savez, par opposition à Carlos… »

On se demande ce que Netflix fera de l’attaque vicieuse de Sainz contre l’ancien coéquipier Lando Norris à Imola …

Tout le monde: C’était tellement agréable de voir Carlos féliciter Lando pour son podium. Netflix: La bataille entre McLaren et Ferrari s’est intensifiée lorsque Sainz a lancé une attaque vicieuse contre l’homme qu’il appelait un ami. # F1 pic.twitter.com/vRCGCF7MLi – Planète F1 (@ Planet_F1) 22 avril 2021

