Carlos Sainz rejoint Lewis Hamilton dans un appel au remboursement des fans

Carlos Sainz s’est joint aux appels pour que la foule du Grand Prix de Belgique soit récompensée pour les événements ridicules le jour de la course à Spa.

Un week-end détrempé dans les collines ardennaises s’est terminé par un lavage presque total, le grand prix comprenant deux courts relais derrière la voiture de sécurité à près de trois heures d’intervalle – après quoi un résultat a été déclaré, une cérémonie de podium a eu lieu et des demi-points ont été attribués.

Mais ce résultat n’était aucunement une consolation pour les milliers de fans intrépides qui bordaient le circuit, trempés par la pluie continue et se voyant refuser le concours passionnant auquel ils étaient venus assister.

Lewis Hamilton a été le premier à dire qu’il pensait que les spectateurs devraient être remboursés et a même suggéré que la Formule 1 devrait essayer d’insérer une visite de retour à Spa dans le calendrier de cette année – bien que la course TBC prévue ait probablement lieu en Qatar.

La situation des visiteurs réguliers du site belge a été exacerbée avec le grand prix de l’année dernière qui s’est déroulé à huis clos.

Maintenant, Sainz, qui a récolté 0,5 point pour être classé 10e, a offert sa sympathie aux fans et également son point de vue sur la façon dont ils devraient être récompensés.

« Honnêtement, c’est la pire des choses », a déclaré le pilote Ferrari, cité par AS. « Ils ont eu le pire, ils ont trempé pendant quatre heures et ils n’ont pas vu une course qu’ils méritaient de voir.

«Ils avaient payé pour cela et nous avons eu quelques années difficiles à cause de Covid-19 et c’était une échappatoire pour s’amuser et avoir un bon plan de week-end.

« Malheureusement, la météo en Belgique ne nous a pas permis de courir. Ce n’était pas la F1, ce n’étaient pas les pilotes et nous devons passer à autre chose.

« J’espère que nous pourrons les rembourser à l’avenir avec une bonne course, ou une double course à Spa. Et qu’ils récupèrent leur argent, parce que les pauvres… »

« Je suis vraiment désolé pour les fans, mais nous ne pouvions rien faire compte tenu des conditions que nous avions aujourd’hui. La visibilité était nulle et c’était tout simplement trop dangereux. La sécurité doit toujours être la priorité. J’attends avec impatience Zandvoort maintenant. 👉https://t.co/lrN6KcHfXw#CarlosSainz pic.twitter.com/mwGzTuUgtM – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 29 août 2021

Sainz a maintenant participé à sept week-ends du Grand Prix de Belgique en Formule 1 et remarquablement, dans quatre d’entre eux, il n’a même pas terminé un tour de course.

Cela inclut les trois derniers, avec la débâcle de cette année précédée de deux échecs pour même quitter la ligne de départ pour McLaren en 2019 et 2020.

“De toute évidence, il y a quelque chose qui ne clique pas”, a déclaré l’Espagnol. « Avant de venir en F1, c’était le circuit que j’aimais le plus. Je me suis très bien qualifié en 2015 et je n’ai pas pu prendre le départ de la course car mon moteur s’est cassé (il est parti après le reste du peloton et a bouclé 32 tours avant d’abandonner).

« En 2016, j’ai crevé au premier tour et maintenant je n’ai même pas pris le départ depuis trois années consécutives.

« C’est une très mauvaise statistique qui, j’espère, changera bientôt car ce n’est pas normal sur mon circuit préféré.