Carlos Sainz rend la faveur à Lando Norris avec la prédiction de Bakou

Après que Lando Norris ait prédit le succès de Carlos Sainz à Monaco, Sainz a maintenant rendu la pareille avant le prochain tour en Azerbaïdjan.

Les deux anciens coéquipiers et bons amis ont partagé le podium aux côtés du vainqueur de la course Max Verstappen à Monte Carlo, ce qui a permis une conférence FIA ​​d’après-course divertissante entre le trio.

Avant le Grand Prix de Monaco, Norris a révélé qu’il avait envoyé un message à Sainz pour qu’il reste qu’il avait de bonnes chances de gagner dans sa Ferrari et que cela s’est presque réalisé lorsque l’Espagnol a terminé P2 derrière Verstappen.

Une question a été posée aux trois pilotes sur leurs chances sur un autre circuit urbain de venir à Bakou, alors Sainz a profité de cette occasion pour exercer une pression amicale de son côté.

Carlos Sainz: Eh bien, j’ai dit avant d’entrer dans ce week-end que Monaco serait une bonne référence pour moi pour savoir à quel point je suis confiant dans la nouvelle voiture, la nouvelle équipe et, pour être honnête, je me sentais vraiment, vraiment chez moi depuis FP1, donc j’ai été rapide tout le week-end.

Maintenant, en allant à Bakou, je pense que nous n’allons pas être les meilleurs sur cette longue ligne droite, mais en même temps, si nous pouvons revenir en arrière sur la partie serrée, nous devrions être OK. Je pense que celui qui devrait maintenant être excité à propos de Bakou est mon ami Lando Norris ici à ma gauche, qu’il a un…

Max Verstappen:… une fusée!

Lando Norris: whoa, whoa, whoa!

CS:… un peu de fusée dans la ligne droite, et la voiture n’était vraiment pas mal l’année dernière à Monza, pas mal autour de Monaco, alors peut-être que je parierai pour vous! Il m’a mis sous pression en arrivant ce week-end en disant que j’aurais peut-être la chance de gagner!

LN: J’avais raison?

CS: Vous aviez raison! Bien sûr. Voyons maintenant si je suis juste à Bakou.

MV: Vous devriez demander de l’argent pour cela. Vous aviez clairement raison.

LN: Vous pensez que je devrais parier dessus?

Norris a ensuite été pressé pour une réponse à la question initiale sur ses chances à Bakou.

LN: Ah, ça va être un super week-end!

MV: Ouais, il va le mettre en pole.

LN: Nous verrons. Ces gars sont rapides dans les lignes droites – le gars du milieu est [Max] – vous avez besoin d’une bonne vitesse en ligne droite, vous avez besoin d’une bonne confiance sur les freins avec cet appui plus faible, mais nous verrons.

Il y a deux semaines à Barcelone, nous avons beaucoup lutté et c’est un peu pour cela que nous pensions que nous n’allions pas être compétitifs ici, à cause du secteur final. Bien que la vitesse ne soit plus aussi lente que ce qu’elle était auparavant, nous avons toujours eu du mal dans ces virages à vitesse lente, c’est pourquoi nous pensions que nous n’allions pas être bons ici – mais cela change.

Nous apprenons toujours la voiture, même si elle est assez similaire à l’année dernière. Il y a des changements et ils ont définitivement affecté la voiture, donc nous sommes meilleurs à certains endroits, peut-être légèrement pires à certains endroits, mais oui, étant donné que nous pensions que nous n’allions pas être bons ici et que nous en sommes sortis plutôt bien … Je pense qu’il est bon de fixer trop d’attentes.

CS [to LN]: Alors, comment vas-tu faire à Bakou?

MV: Aucune attente…?

LN: Je suis juste… je serai en avance sur Carlos!

