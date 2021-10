Carlos Sainz révèle qu’il a signé son contrat Ferrari en pyjama tôt un matin

Carlos Sainz a raconté l’histoire de la signature de son contrat avec Ferrari, et ce n’est pas vraiment glamour…

Même avec l’équipe italienne qui n’est pas en tête pour le moment, un siège là-bas reste l’un des plus désirables sur la grille pour beaucoup.

C’était certainement à Sainz, qui a décidé de quitter McLaren et de remplacer Sebastian vettel à la Scuderia pour la campagne 2021 et au-delà.

Mettre la plume sur le papier de ce contrat aurait sans aucun doute été l’un des plus grands moments de la carrière de l’Espagnol jusqu’à présent, mais les circonstances dans lesquelles il l’a fait ne l’auraient pas suggéré.

Avec des négociations en cours pendant la pandémie mondiale, il était enfermé avec sa famille et venait à peine de sortir du lit lorsqu’il a signé l’accord.

« C’est en fait une histoire un peu drôle parce que cela a été une longue période de négociation », a-t-il déclaré. Sport automobile.

« C’était pendant le COVID [lockdown], les discussions ont donc toutes eu lieu sur Zoom et les appels téléphoniques, ce qui a rendu tout un peu plus délicat.

«Nous avons dû nous adapter à la situation et je l’ai signé exactement sur la même table que je fais cette interview maintenant ici à Madrid, dans le petit bureau que nous avons dans la maison.

«Nous avions passé tout le confinement avec la famille, et puis soudain, un jour, je me réveille vers 8 heures du matin et je suis toujours en pyjama.

« J’entre dans cette pièce et je vois que mon père est prêt avec un stylo. Il dit : « Vous devez signer ici : c’est le contrat Ferrari. Et c’est fait si vous signez.

« Alors je l’ai signé en pyjama à 8h du matin, juste après le réveil ! J’étais comme ‘D’accord, bonjour à toi aussi’.

Nous espionnons un @CarlosSainz55 👀 Peu de temps avant que nous l’espionnions aux États-Unis 🇺🇸#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/S4z4WWL5SY – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 19 octobre 2021

Sainz s’est rapidement fait aimer des Tifosi avec ses excellentes performances cette saison, avec actuellement un demi-point d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc.

Il apprécie l’attention qu’il reçoit d’eux et les trouve plus respectueux qu’il ne s’y attendait.

« Il est vrai que les fans en Italie sont super passionnés et super respectueux d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas », a-t-il déclaré.

« Je veux dire même te toucher, ou te serrer la main, pour eux, c’est quelque chose de super spécial. Ils vous respectent vraiment, et ils vous mettent vraiment sur un piédestal pour une raison quelconque, et c’est assez percutant.

« Ils deviennent très nerveux quand vous êtes près d’eux, et c’est un sentiment que je n’ai jamais eu auparavant en tant que conducteur : à quel point les gens deviennent nerveux quand vous êtes près d’eux.

« Je les tape dans le dos et dis : ‘Allez, j’ai 27 ans, comme toi, détends-toi et prends les photos’. Mais je leur prends souvent le téléphone pour le prendre moi-même.

« C’est fou et j’adore ça. Ils sont aussi super drôles avec les choses qu’ils disent, donc la vie a un peu changé, mais en même temps j’ai réussi à garder un bon équilibre.