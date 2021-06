Carlos Sainz revient sur “pas mon meilleur des jours” pour Ferrari

Carlos Sainz a déclaré avoir eu des problèmes de pneus froids tout au long du Grand Prix d’Azerbaïdjan, car son blocage au virage 8 après un ravitaillement a ruiné ses chances de terminer en force à Bakou.

Le pilote Ferrari avait bien couru en course mais son besoin de revenir sur le circuit lui a coûté cher, l’Espagnol étant à court de points pendant la majeure partie de l’après-midi.

Les arrêts l’ont aidé dans son retour, réussissant finalement à rentrer à la maison en P8 – une finition respectable compte tenu de ses problèmes en course – qui, selon lui, est arrivé alors qu’il avait du caoutchouc sur sa voiture qui n’était pas encore à température.

“Pour être honnête, cela n’a pas été mon meilleur jour”, a déclaré Sainz dans le paddock de Bakou.

« Chaque fois que j’avais un pneu froid sur la voiture, au départ, après un arrêt au stand ou lors du dernier redémarrage ou de la Safety Car, j’avais toujours du mal avec le blocage avant, la sensation des freins avec les pneus avant.

« Et cela m’a coûté, cela m’a coûté une erreur, quelques positions à certains départs, et au final, cela signifie que le résultat final du week-end n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être.

“Mais cela me donne l’opportunité de me concentrer sur quelque chose et d’essayer d’améliorer quelque chose qui est la sensation avec la voiture, et les pneus avant et les freins dans les premiers tours lorsque les pneus sont froids, et quelque chose sur lequel je vais me concentrer. essayez de vous améliorer dans les prochaines courses.

Pas la course que je voulais. J’ai eu du mal avec des pneus froids, verrouillant les avants au départ et après l’arrêt. Cela a conduit à une erreur coûteuse, donc pas satisfait du résultat même si nous avons marqué des points. Nous avons maintenant le temps d’y travailler. Dans l’attente de la France

👉https://t.co/rGrFJWfLL4 pic.twitter.com/FuNJ76wywK – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 6 juin 2021

Après que son coéquipier Charles Leclerc ait réussi à décrocher la pole position samedi lors d’une autre séance de qualification effrénée, les pilotes de la Scuderia sont retombés dans le peloton – mais Sainz a tenu à tirer les points positifs du rythme de l’équipe face à leurs rivaux immédiats.

Avec son éventuelle remontée dans les points, l’Espagnol tient à aplanir toute erreur mineure dans ses performances après ses problèmes de dimanche.

“Nous étions relativement compétitifs, évidemment très compétitifs en qualification et également compétitifs en course, ce que nous analyserons”, a-t-il déclaré.

“Mais le rythme quand j’avais de l’air pur pendant la course était bon, même si j’ai eu beaucoup de vibrations dues au blocage que j’ai fait.

« Le rythme en lui-même était encore très fort, mais la F1 se résume aux détails et si vous faites une erreur ici, une erreur là, au final, vous êtes 8e.

“Je ne suis donc pas content, mais je vais me concentrer là-dessus et voir ce que je peux faire pour améliorer cette sensation de pneu froid à laquelle je dois encore m’habituer.”

