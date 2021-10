Carlos Sainz s’accorde sur le sentiment «très différent» des voitures de Formule 1 2022

Comme plusieurs autres pilotes, Carlos Sainz a également déclaré qu’il y avait un grand changement entre les voitures actuelles et leurs remplaçantes 2022.

La Formule 1 espère rapprocher le peloton et faciliter les dépassements avec la réglementation radicalement mise à jour pour 2022. Le travail sur ces nouveaux challengers est donc en cours depuis un certain temps dans les 10 équipes.

À ce stade, le simulateur est utilisé alors que les conducteurs cherchent à juger de la sensation qu’ils obtiendront des voitures 2022 – et ils s’avèrent loin d’être familiers.

Déjà, des gens comme Charles Leclerc et Lando Norris ont parlé d’une sensation très différente de leur machine à venir, et c’est une affirmation que Sainz soutient.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré : « C’est la question à 1 million de dollars dans le paddock.

« Nous savons ce que ressent notre voiture. Entre les pilotes, c’est comme « comment vous sentez-vous ? »

« Je pense qu’il y a une tendance qui commence à émerger dans le paddock et nous reconnaissons tous qu’elle est assez différente, très différente de la façon dont la voiture se sent maintenant.

« Ce sera un grand changement. Peut-être que nous commençons à accepter entre nous que c’est un grand changement. Les rumeurs dans le paddock vont aussi dans ce sens, sans rien vous dire sur la voiture car évidemment je ne peux pas en parler.

« Je l’ai conduit [in the simulator] depuis janvier ou février. La dernière fois, c’était la semaine dernière. De plus, après chaque test de pneu Pirelli que nous avons effectué cette année, nous sommes entrés dans le simulateur et avons travaillé sur le modèle de pneu.

Ferrari considère la saison 2022 comme une occasion en or de réapparaître du milieu de terrain et de se battre à nouveau régulièrement pour des victoires.

Sainz pour le moment ne peut pas dire si la Ferrari 2022 gagnera des courses ou non, mais a assuré que la Scuderia « travaillait dur sur ce projet 2022 ».

« Toute l’usine travaille aussi dur qu’elle le peut, c’est à toute vapeur et nous, chez Ferrari, voyons cela comme une bonne opportunité », a-t-il déclaré.

« Sommes-nous capables de gagner ? C’est une autre question. Mais la volonté et l’intention ne manquent certainement pas.