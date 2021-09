Carlos Sainz s’attend à un début “amusant” contre Lando Norris en Russie

Aligné aux côtés de son ami au premier rang en Russie, Carlos Sainz estime que sa bataille contre Lando Norris sera « amusante ».

Une séance de qualifications passionnante à Sotchi a vu Norris décrocher sa première pole position en Formule 1 dans des conditions changeantes, avec son ancien coéquipier McLaren Sainz prêt à le rejoindre sur la première ligne de la grille.

Bien qu’il s’agisse d’une longue course jusqu’au premier point de freinage dimanche, Sainz s’attend à ce que sa place sur la grille en dehors de la ligne de course soit un facteur qui le gêne, même s’il est au premier rang, mais est néanmoins excité pour le défi.

«Ça va être amusant», sourit-il. “J’espère que je pourrai avoir Lando au départ ou, sinon, juste un bon remorquage parce que commencer P2 ici, côté sale, est vraiment pénalisant.

« Je vais devoir m’assurer de faire mes devoirs pendant la nuit pour m’assurer que nous ne perdons pas trop de temps sur la ligne de ce côté sale, puis voir si je peux me mettre en remorque, ou pourquoi ne pas le doubler dans le virage 2 ? “

Après l’annulation des troisièmes essais en raison d’une pluie battante en Russie, le temps s’est éclairci à temps pour que les pilotes effectuent leurs tours lancés pour décider de la grille.

Avec les conditions difficiles sur la piste, Sainz a admis que c’était difficile, en particulier lorsque le moment est venu de passer aux pneus secs.

“C’était très délicat, pour être honnête”, a déclaré le pilote Ferrari. “C’était dès le début une qualification très délicate, mais juste après la Q2, j’ai pu voir qu’il y avait une chance que les slicks entrent en jeu.

« Nous avons fait une très bonne stratégie, [with] deux tours à la fin, remontant les slicks à température et puis sorti un tour assez solide. Malheureusement, j’ai été l’un des premiers à franchir la ligne, ce qui ne m’a pas permis d’exploiter toutes les conditions de piste, mais c’était quand même un bon tour à la limite.

Alors que la McLaren a confortablement dépassé la Ferrari la dernière fois à Monza, Sainz espère que si le temps reste sec, il devrait être plus proche du rythme dimanche – mais ne s’attend pas à garder les voitures Mercedes derrière lui pendant la course.

“Ce week-end, nous semblons un peu plus forts”, a-t-il ajouté. « Nos conditions les plus faibles ont probablement été les intermédiaires. Nous avons encore des problèmes à résoudre. Mais sur le sec, nous avons été compétitifs.

“Évidemment, il y a les deux Mercedes et la Red Bull de Perez qui seront beaucoup plus rapides demain et nous nous attendons à ce qu’elles passent, mais nous allons nous battre et essayer de nous amuser.”