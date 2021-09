Carlos Sainz s’attend à une pénalité sur la grille de Turquie avec la mise à niveau du moteur Ferrari

in

Après que Charles Leclerc ait subi une pénalité sur la grille pour avoir installé un moteur Ferrari amélioré, Carlos Sainz semble prêt à emboîter le pas en Turquie.

Ferrari a gardé secret ses gains de puissance vis-à-vis de ses rivaux après avoir installé l’unité améliorée sur la voiture de Leclerc à Sotchi, mais les rapports précédents indiquaient qu’une augmentation d’environ 10 à 15 ch avait été obtenue grâce au travail de la Scuderia.

Le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a confirmé que la Scuderia visait à installer le groupe motopropulseur amélioré dans la voiture de Sainz dès que possible, et un rapport italien affirme qu’il pourrait l’avoir en place lors de la prochaine course à Istanbul Park.

Bien qu’il bénéficiera d’une apparente augmentation de puissance, ce sera la quatrième unité de puissance de Sainz de la saison et entraînera une pénalité de grille, quel que soit le moment où elle sera installée.

Leclerc a connu une solide course dans le Grand Prix de Russie en partant près de l’arrière, remontant de sept places dans le seul premier tour alors qu’il tentait de récupérer des points, en utilisant sa nouvelle unité de puissance.

En fin de compte, cependant, le changement de temps l’a refusé et il s’est retrouvé en P15, tandis que même sans les spécifications mises à jour dans sa voiture, Sainz a pu profiter des conditions et convertir son départ en première ligne en podium.

Mais malgré le contraste des fortunes en Russie, les hauts responsables de Ferrari ont confirmé que les données recueillies par le Monégasque montrent que leur nouvelle mise à niveau fonctionne comme prévu.

🙌🏼🏎 Le bon résultat en Russie renforce notre engagement ferme à continuer jusqu’à ce que nous soyons de retour là où cette équipe appartient !! Grazie à tout le monde sur la piste et de retour à l’usine pour votre passion et votre dévouement !! L’effort d’équipe paie! Il est temps de se concentrer sur le suivant. pic.twitter.com/2tS1ycJ4Hb – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 28 septembre 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

“Ce n’est certainement pas une révolution, mais la mise à jour a fonctionné sans problème, nous sommes satisfaits”, a déclaré Laurent Mekies, directeur général de Ferrari, cité par Motorbox.

Binotto était légèrement plus ouvert dans son évaluation de la façon dont les améliorations avaient fonctionné sur la voiture de Leclerc, ajoutant que la mise à niveau pourrait être cruciale dans le développement de leur groupe motopropulseur pour 2022.

Toutes les améliorations apportées par les équipes auront une importance supplémentaire compte tenu du «gel» du moteur qui doit entrer en vigueur en 2022, ce qui limite considérablement le développement des groupes motopropulseurs jusqu’à ce que la nouvelle formule de moteur soit introduite en 2026.

“C’est certainement un pas en avant en termes de performances, mais ce qui nous intéressait le plus, c’était de pouvoir aller le plus loin possible avec cette nouvelle technologie”, a déclaré le directeur de l’équipe Ferrari.

“Certes, également en termes d’expérience, avoir cette mise à jour dans la voiture nous aidera en 2022, donc je suis heureux que Charles ait le nouveau moteur et qu’il puisse l’utiliser pour le reste du championnat.”

Verdict PlanetF1