Carlos Sainz se demande pourquoi Ferrari ne fait équipe que sur des softs en Q2 au Grand Prix des États-Unis

Carlos Sainz est le seul pilote à démarrer le GP des États-Unis dans le top 10 en pneus tendres, et il veut une réponse de Ferrari.

C’était un samedi solide pour la Scuderia d’Austin, et à première vue, les 4e et 5e places sur la grille devraient les placer dans une excellente position pour la course.

Mais Sainz a ses inquiétudes, car Ferrari l’a mis sur le composé tendre le moins durable pour ses runs en Q2, ce qui signifie que c’est le pneu avec lequel il commencera la course.

Et puisque tous les autres dans le top 10 commenceront sur les médiums, Sainz craint de commencer le GP des États-Unis du mauvais pied.

« Dès le début de la Q1, j’avais un bon feeling avec la voiture, j’ai fait un bon tour qui nous a permis de rouler avec un seul train de pneus », a déclaré Sainz à Sky Italia.

« En Q2 nous avons quelque chose à analyser car nous étions les seuls à démarrer avec le soft. Ensuite, la piste s’est dégradée et je n’ai pas pu passer la deuxième manche avec le pneu médium, ce qui était l’objectif et toutes nos simulations disent que commencer avec le pneu médium est bien mieux pour demain.

« Il y a donc quelque chose à analyser là-bas, pour le reste nous avons fait un bon tour en Q3. Charles devait faire un bon tour car le mien était déjà très bon. Nous partons tous les deux devant McLaren, c’est une bonne position.

Interrogé sur les problèmes de départ en pneus tendres, Sainz a répondu : « Ne pas pouvoir aller longtemps et puis la course est longue.

« Avec un premier relais court alors vous êtes toujours du mauvais pied dès le départ car vous ne pouvez pas rester longtemps avec le soft et les deux arrêts que vous devez faire deviennent trop tôt, et vous avez plus de dégradation des pneus que les autres .

« Mais nous devons trouver quelque chose là-bas, car nous sommes les seuls, nous devons comprendre ce qui s’est passé avec la piste qui était plus lente et si nous devions risquer un peu plus. »

Quant à l’objectif de la course, Sainz a déclaré qu’il était de garder ses rivaux sur P3 dans la McLaren des constructeurs derrière.

Daniel Ricciardo aligne P6 avec Lando Norris P7 sur la grille dans l’autre McLaren.

« Ce doit être ça », a confirmé Sainz lorsqu’on lui a demandé si rester devant McLaren était la cible.

« Pour moi, bien commencer sera important, être en tête avec les pneus tendres et voir ensuite comment va McLaren. S’ils nous mettent beaucoup de pression, nous avons deux voitures pour nous défendre. C’est le but. »

🇺🇸 P5, donc bon résultat dans l'ensemble. Le seul bémol est de démarrer sur le Soft. Nous étions confiants que l'évolution de la piste allait dans notre sens, mais le vent s'est levé et la piste est devenue plus lente lorsque nous avons mis le Medium. Concentrez-vous sur le fait d'essayer de le faire fonctionner pendant la course !

Charles Leclerc était très heureux de sa performance en qualifications, se remettant d’une expérience ratée en FP3 pour s’emparer de la 4e place sur la grille.

« Je suis très content d’aujourd’hui. Au virage 1, j’ai fait une petite erreur, mais c’était honnêtement un très bon tour », a déclaré Leclerc.

« Je suis donc très content de ce tour, nous partirons P4 et P5 demain, nous essaierons de profiter au mieux de cette opportunité.

« Nous avons essayé quelque chose dans la deuxième manche de la FP3 et ça s’est très mal passé de mon côté. C’est sûr que la confiance n’était pas grande en arrivant en qualifications. C’est pourquoi j’ai fait quelques tours supplémentaires en Q1, pour retrouver la confiance.

«Mais de toute façon, j’ai retrouvé le sentiment. Puis en Q1 je n’ai pas beaucoup poussé, puis en Q2 avec le pneu medium nous avons fait un très bon tour car nous avons passé le premier run avec le pneu medium en Q2. Je suis donc très content d’aujourd’hui.

Seuls Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sergio Perez partiront devant Leclerc, mais il ne s’attend pas à pouvoir rivaliser avec Mercedes ou Red Bull en course.

« Non, pas tant que ça. Parce qu’aujourd’hui aussi quand ils ont tout mis en place, on a un peu galéré, ils ont beaucoup d’avance, mais c’est ce qu’on attendait, pas de surprises », a admis Leclerc.

« On va travailler, on va essayer de prendre un bon départ demain et puis on a tout pour faire du bon boulot par rapport à nos concurrents directs. C’est une piste où nous nous attendions à être moins forts que Mclaren, mais c’est mieux comme ça.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla