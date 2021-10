Carlos Sainz se prépare pour la « saison la plus exigeante de l’histoire de la F1 »

Carlos Sainz est déjà soucieux de garder son niveau d’énergie élevé dans ce qui sera « la saison la plus exigeante de l’histoire de la F1 » en 2022.

Un calendrier record de 23 courses a été prévu pour 2022, entassé sur huit mois de l’année avec de nombreux en-têtes doubles et triples prévus.

Même si la saison 2021 n’est pas encore terminée, cela n’empêche pas des gens comme Sainz de commencer à réfléchir à la façon dont il s’attaquera à un calendrier aussi exténuant l’année prochaine.

« L’année prochaine sera difficile pour tout le monde », a déclaré Sainz à Motorsport.com.

« Ce n’est un secret pour personne, 2022 sera la saison la plus exigeante de l’histoire de la F1. Nous, les conducteurs, devons nous adapter.

«Nous devons nous assurer que nos niveaux d’énergie restent élevés et nous devons être attentifs à ce que nous faisons pour être encore frais à la fin de l’année.

« Ensuite, les dos à dos ont lieu, puis les longues journées de voyage commencent. Avec mes gens à la maison, je vais établir un programme pour que nous puissions commencer la seconde moitié de la saison aussi frais que possible. »

Quand il n’y a pas de #F1 ce week-end pic.twitter.com/7NOkFaJIl9 – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 octobre 2021

Avant que les attentions ne puissent même se tourner complètement vers la campagne ardue de 2022, les cinq courses restantes du calendrier 2021 ne sont toujours pas une promenade dans le parc non plus.

Sur une période de six semaines, les pilotes et les équipes voyageront dos à dos du Mexique au Brésil, puis au Qatar. Après une semaine de pause, ce sera l’Arabie Saoudite et Abu Dhabi.

Sainz n’est pas fan de la mise en place inefficace du calendrier 2021 restant, mais se rend compte qu’il s’agit d’une décision nécessaire compte tenu des défis posés par la pandémie de Covid-19.

« C’est dommage que Covid nous ait empêché de faire un Austin-Mexique dos à dos », a-t-il déclaré.

« Cela aurait été plus facile pour tout le monde. Et c’est dommage que nous devions aller directement du Brésil au Qatar.

« Je me moque bien de l’ordre, c’est plutôt que cette situation d’enchaînement n’est pas vraiment efficace.

« Nous savons tous que cela a à voir avec Covid. Ce sont les petits compromis que le Championnat a dû faire. J’espère que l’année prochaine sera un peu meilleure.