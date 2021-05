Carlos Sainz se qualifie sixième après avoir subi des problèmes au virage 10

Carlos Sainz a révélé qu’il avait du mal avec le virage 10 remanié alors qu’il se qualifiait sixième pour sa course à domicile, le Grand Prix d’Espagne.

Au volant d’une Ferrari pour la première fois sur le circuit de Barcelone-Catalunya, le joueur de 26 ans a réalisé une performance de qualification honorable à seulement 0,110sec et deux positions derrière son coéquipier, Charles Leclerc.

Mais alors que les trois premiers étaient bien hors de portée, avec Valtteri Bottas un bon 0,637sec d’avance sur Leclerc, Sainz pensait qu’il aurait pu être le meilleur du reste sans quelques erreurs – dont une sur une partie de la piste qui a été redessinée. depuis la course de 2020 en août dernier.

“Je n’ai pas fait un tour parfait en Q3, c’est sûr”, a déclaré Sainz à Sky Italy.

«Nous avions deux trains de pneus pour essayer d’aller plus vite et avec le premier, c’était un très bon tour jusqu’à la chicane, où j’ai commis une erreur de quelques dixièmes.

«Et avec le deuxième set aussi, c’était un bon tour jusqu’au virage 7 et 10 où j’ai perdu beaucoup de temps. Nous avons donc quelques choses à analyser ici.

«Mais j’ai du mal depuis le début du week-end au virage 10 – je ne sens pas très bien l’avant de la voiture et je perds beaucoup de temps dans ce virage.

«Mais en général, j’ai été fort. J’ai eu un Q1 et un Q2 qui étaient vraiment bons et je suis vraiment proche. »

Leclerc a également eu un problème mineur dans le même virage à gauche, qui intervient à la fin de la ligne droite secondaire, mais le fait qu’il n’ait que les deux Mercedes et Max Verstappen devant lui sur la grille indique qu’il n’aurait pas pu faire un meilleur travail dans la qualification.

“Malheureusement pour nous, il n’y avait rien d’autre à faire, la troisième place était inaccessible et nous avons donc fait P4, j’en suis content”, a déclaré le pilote monégasque.

«Lors de mon dernier tour, j’ai eu un peu de mal dans le troisième secteur – si vous regardez le virage 10, j’ai fait une petite erreur. Mais à part ça, c’était un bon tour.

«Ce fut une séance difficile car en Q1 et Q2 j’ai essayé du mieux possible de faire un tour propre pour avoir alors le meilleur set possible à la fin de Q2, ce qui est bon pour le début de la course.

«Et puis en Q3 quand j’ai poussé, la voiture était bonne, le rythme était bon et je suis heureux de partir quatrième.

