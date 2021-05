Carlos Sainz se rend chez Audi au Dakar

12/05/2021 à 13:37 CEST

Après avoir remporté le Rallye Dakar avec trois marques différentes, Volkswagen (2010), Peugeot (2018) et Mini (2020), Carlos Sainz est déterminé à donner une nouvelle tournure de scénario à son impressionnante carrière sportive et à les prochains jours, il officialisera son accord avec Audi pour participer à la prochaine édition de Dakar 2022, en Arabie Saoudite.

Le pilote madrilène de 59 ans participe ces jours-ci avec Mini au Rallye d’Andalousie et là, il a reconnu aux médias qui suivent le test que l’accord avec Audi est clos en l’absence de confirmation officielle: “Mon plan est de être sur le Dakar, presque tout est fait, mais il reste deux ou trois semaines pour confirmer avec qui. Il y a beaucoup de possibilités que ce soit avec une nouvelle marque, mais il faut attendre. Quand ça sera confirmé, on en parlera ” , il a dit. Sainz.

Selon divers médias, l’annonce officielle d’Audi pourrait intervenir juste après le rallye andalou, qui se termine le 16 mai avec Sainz et Nasser Al-Attiyah (Toyota) comme principaux candidats à la victoire.

Le nouveau prototype hybride Audi T1 fera ses débuts au prochain Dakar dans une catégorie spéciale et avec une gamme de luxe composée de Carlos Sainz, le Français Stéphane Peterhansel, actuel champion, et le Suédois Mattias Ekström. Sven Quandt cela changera la direction de X-Raid pour être en charge du projet de la marque aux quatre anneaux.

Audi sera la première voiture hybride de l’histoire du Dakar et un véritable défi pour un pilote comme Sainz, spécialiste du développement de prototypes gagnants comme déjà démontré chez Volkswagen, Peugeot et Mini et qui, une fois le contrat officialisé, attend quelques mois intenses de préparation au volant avant d’affronter la prochaine édition du Dakar, en janvier 2022, dont le parcours a été dévoilé mardi à Paris.