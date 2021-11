Carlos Sainz se sent désormais « complètement chez lui » au volant de sa Ferrari

Carlos Sainz dit qu’il ne se sentait pas comme un « pilote de première année » dans sa Ferrari au Mexique et qu’il se sent maintenant plus à l’aise au volant de sa voiture.

Le pilote Ferrari a connu un bon week-end au Mexique et reste dans une bataille serrée avec son coéquipier Charles Leclerc dans le championnat des pilotes pour lequel d’entre eux se classe en tête de la Scuderia cette saison.

L’Espagnol a déclaré que sa vitesse au Mexique prouvait qu’il continuait de progresser avec l’équipe et qu’il se sent maintenant plus à l’aise.

« Je dirais que j’ai eu le sentiment à 100 % [with the car] pour la première fois depuis l’Autriche [in July] ou peut-être une autre course dont je ne me souviens plus maintenant », a déclaré Sainz, cité par GPFans.

« Je ne dirais pas que je me sentais comme un pilote de première année dans la voiture. J’ai l’impression de savoir ce que fait la voiture et de la conduire parfaitement.

« Nous sommes allés sur d’autres pistes et dans d’autres situations où je me sentais encore un peu rouillé, ou un peu inexpérimenté.

« Mais pour être honnête, je me sentais complètement chez moi et je savais exactement quoi faire et comment le conduire avec les pneus, etc. Le rythme le montrait. »

Sainz a bénéficié des commandes d’équipe au Mexique, où sa vitesse par rapport à Leclerc en tête a incité l’équipe à laisser passer l’Espagnol pour tenter de poursuivre Pierre Gasly.

Sainz a admis qu’il avait probablement perdu trop de temps derrière Leclerc avant de le dépasser, ce qui signifiait qu’il n’avait pas pu rattraper l’AlphaTauri en P4, et il a permis à Leclerc de le dépasser à la fin de la course.

Des moments comme celui-là peuvent s’avérer gênants entre coéquipiers, mais l’Espagnol sait que tout cela fait partie du sport.

« Je ne sais pas si je dois le prouver à nouveau », a déclaré Sainz. «Je l’ai prouvé toute ma carrière et je suis à l’aise avec ça.

« Mon expérience en Formule 1 me dit qu’au cours d’une saison entière, il y aura deux ou trois exemples où les ordres d’équipe ne vous favorisent pas, mais il y a toujours deux ou trois exemples où les ordres d’équipe vous favorisent.

« Évidemment, il y a des scénarios où le côté compétitif entre en jeu et il est difficile de jouer ce rôle. Mais mon expérience en Formule 1 me dit qu’en année pleine, ça finit par vous rémunérer d’une manière ou d’une autre.

« Vous devez être calme mentalement dans ces situations pour accepter tout ce qui se passe et jouer le rôle d’équipe. Le Mexique l’a prouvé et il y a eu d’autres courses, je pense en Autriche, où il m’a favorisé.