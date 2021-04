Carlos Sainz se sent “ exposé ” après avoir échoué au troisième trimestre

Après avoir échoué à atteindre la Q3 à Imola, Carlos Sainz dit que la piste a révélé le manque de kilométrage qu’il a sous sa ceinture pour Ferrari.

L’Espagnol a été impressionnant lors de sa première séance de qualification pour l’équipe de Bahreïn, obtenant la 8e place.

Cependant, il n’a pas pu se rendre en Q3 pour le deuxième week-end de course consécutif à Imola car il a terminé la Q2 en P11 et prendra donc le départ de la course à partir de cette position.

Discutant de ses performances par la suite, il a déclaré que le circuit avait montré le manque d’expérience qu’il avait dans sa nouvelle voiture.

«Honnêtement, je me suis senti rapide tout le week-end, mais j’ai toujours eu l’impression de ne pas pouvoir remonter le tour, et les qualifications l’ont révélé», a-t-il déclaré.

«J’étais juste un peu partout, je n’ai jamais vraiment réussi à rassembler les virages pendant tout le tour. Même si je me sentais rapide dans les virages, j’ai réussi à clouer, je ne pouvais tout simplement pas le mettre en place.

«Je suis donc déçu car je sais qu’il y a eu un temps au tour si je fais du bon travail. Je sais que j’aurais pu traverser [to] Q3.

«Mais en même temps, je pense que cette piste nous a un peu exposés car il me manque encore un peu de kilométrage, un peu de compréhension de la part de la voiture pour savoir exactement à quoi s’attendre et savoir comment extraire la limite absolue. de celui-ci.

Ferrari ont ressemblé à peut-être la troisième équipe la plus rapide de tout le week-end, Sainz et Charles Leclerc terminant tous les deux dans le top sept à chaque séance d’essais.

Seul le Monégasque a été en mesure de porter cette forme en qualification, car il a obtenu la P4.

Sainz est allé jusqu’à dire qu’il n’avait pas fait un seul bon tour lui-même quand cela comptait.

«C’est sûr que je n’ai pas fait un bon tour de toute la séance», a-t-il déclaré à Sky Italy.

«J’étais plus ou moins rapide dans tous les virages lors des qualifications mais je n’ai pas réussi à tout mettre en place dans un bon tour.

«Je ne suis pas allé vite dans tous les virages en un seul tour et j’ai aussi commis une erreur en freinant dans le dernier tour en Q2, et je n’ai pas réussi à faire un bon tour.

«Je sais donc où je peux gagner quelque chose, où je dois m’améliorer. Je sais que je peux être rapide dans tous les virages, je dois juste être rapide dans tous les virages en un seul tour. Avec quatre trains de pneus, bien rouler dans un seul virage ne suffit pas. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

