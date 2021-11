Carlos Sainz s’empresse de minimiser les suggestions de tension Ferrari au Brésil

Après une brève bagarre avec Charles Leclerc, et en parlant avec son coéquipier après la course, Carlos Sainz s’est empressé de dire aux médias « ne vous méprenez pas ».

Après un mauvais départ pour Sainz et un bon départ pour Leclerc, les coéquipiers de Ferrari étaient les concurrents les plus proches l’un de l’autre pendant une grande partie du Grand Prix de Sao Paulo.

Ils ont ramené leurs voitures à la maison aux cinquième et sixième places, Leclerc franchissant la ligne deux secondes devant son coéquipier.

Sainz a été vu peu de temps après la course en train de parler avec Leclerc, ce qui a suscité la question de savoir de quoi il s’agissait.

Interrogé par Sky Italia s’il parlait avec le Monégasque de leur combat sur la bonne voie, Sainz a fermé cela.

« Non », a-t-il dit. « Je lui ai juste demandé comment était la voiture pour lui aujourd’hui. Non, ne vous méprenez pas.

C’est un enveloppement pour le #BrazilGP 🇧🇷 Ce fut un week-end productif qui nous a permis de récolter des points plus précieux 👊 Place à la course finale de cette triple tête ! Merci Tifosi pour votre soutien constant ❤️#essereFerrari 🔴 #Charles16 #Carlos55 pic.twitter.com/CotzR6r3Yn – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 14 novembre 2021

L’Espagnol était plus préoccupé par son propre départ, affirmant qu’il avait échappé à la procédure de départ et que cela signifiait qu’il s’était impliqué dans des pitreries du tour 1 avec Lando Norris, ce qui avait laissé son ancien coéquipier avec une crevaison.

« Au début, je n’aurais pas dû me battre avec Lando au virage 1 », a-t-il déclaré. « J’ai très mal commencé.

« Je pense que j’ai fait la même procédure hier, j’ai tout fait de la même manière, mais pour une raison quelconque, nous devons encore comprendre que nous avons eu beaucoup de patinage des roues, ce qui est une de ces choses que je ne comprends pas très bien parce que je pense que la procédure était la même.

« Il y a donc quelque chose à comprendre là-bas, puis à partir de là, j’ai eu un très bon rythme, une bonne gestion des pneus, mais pour une raison quelconque, les dépassements sont très difficiles. J’ai été très rapide tout le week-end mais c’est comme ça.

L’Espagnol a admis qu’il n’était pas satisfait de son résultat.

« Je voulais finir dans les cinq premiers », a-t-il déclaré. « Je pense qu’aujourd’hui, le rythme et tout était bon pour terminer dans le top cinq.

« J’avais un bon rythme aujourd’hui, j’ai suivi Charles toute la course mais avec de l’air sale, c’était difficile de s’approcher à moins de deux secondes. Ça veut dire qu’on avait un bon rythme mais quand tu perds tout au départ pendant deux week-ends d’affilée, au Mexique et ici, quand tu as été plus rapide tout le week-end, ça te laisse un mauvais pressentiment.

«Mais c’est comme ça, nous allons continuer à pousser et à nous améliorer. L’important est que je sois rapide, je m’améliore à chaque course et je me donne de bonnes opportunités.

Les 18 points de Ferrari au Brésil signifient qu’ils détiennent désormais un avantage de 31,5 points sur leurs rivaux McLaren.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla