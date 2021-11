Carlos Sainz suggère que McLaren est devenu «trop agressif» avec des pneus au Qatar

Alors que Ferrari était conservatrice avec ses pneus au Qatar, Carlos Sainz pense que son rival McLaren est probablement devenu « trop agressif ».

Les deux équipes se battent pour la P3 au classement final des constructeurs, et une fois que le drapeau à damier a flotté au Grand Prix du Qatar, c’est Ferrari qui est sorti sur les hauteurs, alors que Sainz franchissait la ligne P7, tandis que son coéquipier Charles Leclerc terminé P8.

Frappé par une crevaison inattendue, Lando Norris a finalement été la McLaren la mieux classée en P9.

Pour Sainz, les dommages initiaux ont été causés au départ, car à partir de la 5e place sur la grille, ses médiums utilisés ont créé un désavantage instantané, tandis qu’à partir de ce moment, Ferrari a hésité à pousser ses pneus trop fort.

Mais Sainz pense également que la stratégie était la clé pour obtenir le résultat sur McLaren, ce qui porte l’avantage de Ferrari sur McLaren dans le championnat des constructeurs à 39,5 points avec deux manches restantes.

Quant à McLaren, avec Norris souffrant de cette défaillance de pneu, cela suggère à Sainz que son ancienne équipe est devenue trop agressive avec sa stratégie.

« Sur le pneu médium, il est clair que j’avais moins d’adhérence au départ et dans les deux premiers virages, c’est comme ça », a déclaré Sainz à Sky Italia.

« Cela nous a coûté un peu, c’est sûr, mais c’est ce que nous avons choisi hier. Nous savions que c’était un inconvénient, surtout parce que c’était un pneu moyen d’occasion, pas un nouveau.

« C’était un départ difficile et à partir de là, nous sommes devenus très prudents avec les pneus, nous avions très peur pour les pneus avant. Mais, oui, ça a été une course très conservatrice qui nous a finalement rapporté des points contre McLaren, qui à la place est peut-être devenu trop agressif.

« Même avec le pneu dur, j’étais très prudent parce que nous avions peur de ne pas finir la course donc les quinze, vingt premiers tours avec le pneu dur je n’ai pas poussé, jusqu’à ce que l’équipe me dise de pousser à la fin, et c’est là que nous avons attrapé [Lance] Balade très rapide.

« Plus tard avec l’analyse on verra bien qu’on aurait pu pousser plus, mais c’est vrai que les autres sont devenus plus agressifs et ils ont payé pour ça, genre [Pierre] Gasly et Norris.

TOUR 33/57 Crevaison pour Valtteri Bottas ! Il retombe sur le terrain depuis P3 alors qu’il essaie de revenir aux stands 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Ce n’est cependant pas une critique envers les pilotes qui ont manifestement poussé trop fort, Sainz soulignant qu’une course comme celle-ci où la gestion des pneus était si dominante était « ennuyeuse ».

« Ce fut une course un peu ennuyeuse de mon côté parce qu’une course sans pousser n’est pas une course que je veux faire », a-t-il déclaré.

« Mais la voiture avait le rythme, j’ai été très à l’aise tout le week-end, c’est juste que nous avons été lents à être conservateurs. »

Pour Leclerc, ce fut une solide remontée dans les points depuis la 13e place sur la grille, mais alors qu’il était préparé pour le rythme dominant affiché par Mercedes et Red Bull, il avait des inquiétudes après avoir vu AlphaTauri exceller en qualifications, puis Alpine le jour de la course.

Fernando Alonso est revenu sur le podium pour la première fois en sept ans avec P3 au Qatar, tandis que son coéquipier Alpine Esteban Ocon a obtenu la P5.

« L’écart avec les voitures devant, Mercedes et Red Bull, a été plus ou moins comme prévu, mais c’était une surprise de voir certaines équipes du milieu de terrain aller aussi vite, AlphaTauri, Alpine », a admis Leclerc.

« C’était la mauvaise surprise, donc nous devons comprendre pourquoi ils sont allés très vite ce week-end. »

Et quant à sa propre P8, Leclerc a déclaré qu’il n’y avait aucune satisfaction à retirer d’une telle position.

« Il n’y a rien de satisfaisant lorsque vous terminez P8 », a-t-il déclaré.

« Mais si nous regardons un peu plus dans les détails compte tenu du rythme d’hier, le rythme [today] était très bon quand j’étais seul sur les pneus durs. Donc j’en suis assez content.

« Mais nous allons travailler pour comprendre exactement ce qui s’est passé sur le châssis hier parce que la sensation était bien meilleure aujourd’hui. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla