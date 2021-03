Carlos Sainz a déclaré qu’il était surpris de voir à quel point même les 10 équipes avaient l’air sur des manches courtes lors de la deuxième séance de la saison.

Lors du FP2 à Bahreïn, chaque voiture a mis immédiatement des softs souples et a effectué un tour de piste au début de la procédure avant de se concentrer sur des courses plus longues.

Le peloton était extrêmement serré en termes de rythme sur ces courtes courses, un second couvrant les 15 meilleurs pilotes.

Sainz, qui a terminé en 4e place, pense que cela était dû à une augmentation du vent, mais a néanmoins été surpris par la proximité des choses.

«En FP1, tout semblait assez normal, et tout à coup il y a eu un grand changement dans les conditions de vent et de piste avant le FP2,» le Ferrari dit l’homme.

«Cela a rendu les voitures et l’équilibre beaucoup plus à la limite et cela a rapproché le peloton et c’était en fait assez délicat là-bas.

«Les longs runs ont montré un peu mieux là où tout le monde est, Red Bull a un peu d’avantage sur le reste du peloton, mais [I was] surpris de la précision des courts tirages en termes de performances.

Sainz avait l’air beaucoup plus à l’aise dans sa nouvelle voiture que lors des essais de pré-saison, son meilleur tour étant une demi-seconde plus rapide que celui de son coéquipier Charles Leclerc.

Néanmoins, il ne se sent toujours pas prêt à rouler à fond lorsque les conditions sont si changeantes.

«Il suffit de savoir comment la voiture va réagir aux différentes conditions», a-t-il déclaré.

«Si vous comparez cela à la McLaren; quand le vent changeait, je savais parfaitement ce que la voiture allait faire, donc je pouvais anticiper et extraire – toujours, indépendamment des conditions – 95% ou 100% de la voiture.

«Lorsque vous changez d’équipe et de voiture, dès que les conditions changent, vous ne savez pas comment vous allez réagir, donc vous êtes toujours un peu sous-conduit. Vous ne voulez pas faire d’erreurs stupides et vous voulez rester un peu en dessous de la limite de la voiture parce que vous ne savez pas comment la voiture va réagir.

«C’est pourquoi je dis toujours que vous avez besoin de courses, vous avez besoin d’expériences, vous devez passer par différentes conditions pour savoir comment la voiture réagit au vent, aux températures, pour construire une base d’expérience et savoir s’adapter.

«Aujourd’hui, j’ai réussi à bien m’adapter entre les séances, j’ai réussi à me sentir assez bien chez moi dans la voiture mais demain pourrait être une toute autre histoire.

«Si le vent change demain, ça pourrait être une histoire complètement différente et je pourrais recommencer à zéro.»

Leclerc, comme prévu, n’a pas estimé qu’il avait encore extrait le maximum de sa SF21, mais a déclaré que la motivation dans l’équipe est «élevée», d’autant plus qu’ils ont performé à un niveau au-delà de leurs attentes vendredi.

«Aujourd’hui a été une journée positive», a-t-il déclaré, cité par ..net.

«Nous ne nous attendions peut-être pas à être aussi compétitifs même si c’est encore très tôt pour le moment.

«Mais le premier entraînement a été positif de mon côté, le deuxième entraînement un peu moins. J’ai eu un peu de mal avec la voiture ici et là et ensuite je n’ai pas réussi à terminer le tour que je voulais.

«Dans l’ensemble, il y a beaucoup de travail [to do]. Je sens qu’il y a beaucoup de motivation dans l’équipe. Et je peux voir aussi et nous pouvons sentir les améliorations qui ont été apportées depuis l’année dernière, ce qui est bien pour le moment. Et puis demain sera le jour où nous saurons exactement où nous en sommes par rapport aux autres.

Comme l’a souligné son coéquipier Sainz, le peloton semble très serré sur les courtes distances, et Leclerc prédit donc que les qualifications seront très serrées.

«Mais c’est passionnant», a-t-il déclaré.

«C’est ce que nous aimons en tant que pilotes, essayer de faire la dernière différence en piste en étant nous pilotes. Même si je crois toujours que Mercedes et Red Bull sont encore bien en tête, le milieu de terrain sera très serré.

Lorsqu’on lui a demandé si Ferrari avait encore complètement mis le moteur, Leclerc a répondu: «Nous ne sommes pas encore à fond, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour quiconque dans le paddock aujourd’hui.

«Nous ne savons donc pas à quel point ils mettent des sacs de sable. Nous serons tous clairs demain lors des qualifications. »

