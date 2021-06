Carlos Sainz surpris par la couverture des problèmes de conduite

in

Carlos Sainz s’étonne que les difficultés auxquelles sont confrontés certains pilotes ayant échangé des équipes soient considérées comme des « nouvelles ».

Un test de pré-saison raccourci de trois jours était loin d’être idéal car les pilotes qui ont changé d’équipe pour 2021 ont essayé de se mettre au diapason, mais lentement, le vent commence à tourner pour certains.

Sainz a sans doute été le plus rapide à s’adapter après avoir quitté McLaren pour Ferrari, obtenant un podium à Monaco, tandis que Sebastian Vettel et Sergio Perez ont maintenant commencé à prendre forme chez Aston Martin et Red Bull respectivement après des départs difficiles.

Quant à Daniel Ricciardo chez McLaren et Fernando Alonso qui est revenu dans la série en 2021 avec Alpine, il reste du travail à faire.

Sainz est cependant surpris que ce soit en soi une « nouvelle ».

“Je suis surpris que cela fasse l’actualité cette année, alors que les saisons précédentes, quand j’ai dû changer d’équipe trois fois, personne n’en a tenu compte”, a-t-il déclaré à AS.

« Personne ne pensait que c’était si compliqué, mais chaque fois que j’en ai l’occasion dans les médias, je vous dis toujours à quel point deux voitures de F1 peuvent être différentes. Peut-être que cette année, avec autant de pilotes qui changent d’équipe, c’est plus pertinent à cause de cela.

« Ce n’est pas une nouvelle pour moi. Je sais que quand on change de voiture et d’équipe, c’est très difficile d’atteindre un si bon niveau.

Comme le mentionne Sainz, il est très expérimenté lorsqu’il s’agit de s’adapter à un changement d’environnement.

Après s’être lancé dans le sport avec Toro Rosso, il a ensuite travaillé avec Renault et McLaren avant de signer pour son équipe actuelle, Ferrari.

Mais ce que ces mouvements précédents ont fait, c’est lui ouvrir les yeux lorsqu’il s’est agi de réaliser combien de travail il faudrait pour faire de son passage chez Ferrari un succès.

“Au début, quand je suis passé de Toro Rosso à Renault, je me suis dit ‘d’accord, ces deux voitures sont complètement différentes, mais c’est peut-être une unique'”, a-t-il déclaré à divers médias.

“Mais ensuite, passer de Renault à McLaren, c’était à nouveau complètement différent, puis McLaren à Ferrari était à nouveau complètement différent.

“Cela m’a ouvert un peu les yeux à quel point tout est différent de ces quatre équipes différentes et à quel point vous devez vous adapter de cette façon.

«Je suppose que j’ai un peu d’entraînement avec ça. Être dans quatre équipes différentes en cinq ou six années différentes m’a évidemment sensibilisé, mais je dirais que c’est plus dans les détails.

« Quand je suis arrivé chez Renault, cette première course à Austin, j’étais tout de suite dans le rythme. Mais j’avais l’impression qu’il me manquait les deux derniers dixièmes des jouets, les cartes de différentiel, le frein moteur et le dernier peu de style de conduite pour extraire les deux derniers dixièmes.

“La même chose s’applique à McLaren et probablement la même chose s’applique à Ferrari.

“Toutes les options de configuration que vous avez dans la voiture, comment les utiliser, comment les exploiter en fonction de la piste, et que je parle beaucoup plus de la mécanique et de l’aéro, vous ne savez pas quoi conviendra à chaque piste.

“Il faut probablement des années d’expérience avec la voiture pour savoir que l’on va dans un sens ou dans l’autre selon le circuit.”

