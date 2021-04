Carlos Sainz “ surpris ” par le rythme de qualification contre Charles Leclerc

Carlos Sainz s’est dit surpris et heureux de la rapidité avec laquelle il a pu rivaliser avec son coéquipier Ferrari Charles Leclerc en qualifications.

Seuls trois jours de tests de pré-saison ont laissé à Sainz peu de temps pour s’adapter à son nouveau collègue Ferrari et à son challenger 2021, le SF21.

Juste pour rendre sa tâche encore plus difficile à l’approche de la course d’ouverture à Bahreïn, Sainz a affronté Leclerc de l’autre côté du garage qui est connu pour son rythme fulgurant d’un tour, comme en témoigne le pilote monégasque qui a mis sa Ferrari P4 sur la grille. .

En Q2 cependant, Sainz a terminé le plus vite, à peine 0,001 seconde d’avance sur Leclerc en P2, si à juste titre il était heureux d’être aussi rapidement au courant contre Leclerc.

Mais en même temps, Sainz pense qu’il a beaucoup plus à apprendre et d’autres erreurs à faire.

«Vous apprenez après chaque week-end. Vous faites votre analyse approfondie avec vos ingénieurs pour essayer de comprendre les différences dans les styles de conduite, la façon dont vous utilisez les commandes au volant pour adapter la voiture à chaque virage », a-t-il déclaré aux journalistes d’Imola.

«Bien sûr, j’ai appris beaucoup de choses de Charles là-bas et j’ai cherché à savoir comment il parvient à faire ces très bons tours de qualification.

«Mais je dois dire que j’ai été assez surpris et très heureux de voir à quel point je pouvais être rapide en Q1 et Q2. Et je sais que j’ai fait un bon tour dans le sac pour la Q3 que je n’ai pas réussi à remonter et j’ai fait quelques erreurs.

«Encore beaucoup à apprendre, encore beaucoup de courses à parcourir. Encore beaucoup d’erreurs à faire. Je pense que pour pouvoir apprendre, il faut faire des erreurs et en tirer des leçons.

«Mais je pense que Bahreïn a été un début prometteur et j’ai hâte de continuer à apprendre et à me développer grâce à celui qui a de nouveau fait un travail exceptionnel à Bahreïn.

Le deuxième tour de la saison 2021 voit la Formule 1 revenir à Imola pour la deuxième année consécutive.

Imola est un lieu qui sera à jamais lié au légendaire Ayrton Senna, qui y a tragiquement perdu la vie en 1994, et Sainz a déclaré que cela rend toujours «émouvant pour chaque pilote de Formule 1» de courir sur le circuit italien.

“Revenir à l’endroit où il a perdu la vie est toujours un peu imposant, un peu émouvant pour chaque pilote de Formule 1”, a-t-il déclaré.

«Parce que nous savons qu’ici nous avons perdu le talent le plus spécial de l’histoire de la Formule 1.

«Quand vous voyez aussi des pilotes de MotoGP, des gens d’autres disciplines, parler de Formule 1, ils se souviennent tous d’Ayrton Senna et de sa particularité.

