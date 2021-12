Carlos Sainz termine sa première saison Ferrari avec un podium « symbolique » au GP d’Abu Dhabi

La troisième place à Abu Dhabi ne change pas la vie de Carlos Sainz, mais elle a permis de terminer parfaitement une année d’apprentissage avec Ferrari.

Il s’agissait de la première campagne de Sainz dans le rouge de Ferrari, une saison de progression pour l’Espagnol avec sans doute l’équipe la plus emblématique de la Formule 1.

Et bien qu’il y ait eu des bas, Sainz a également connu de nombreux hauts et a terminé la saison 2021 avec quatre podiums et P5 au championnat des pilotes – un exploit qui le voit triompher de son coéquipier Charles Leclerc, qui signe en P7, 5,5 points à la dérive.

Sainz a estimé que son dernier tiers de la saison avait été solide, et donc terminer l’année avec un podium à Abu Dhabi était « symbolique » de cette progression à ses yeux.

Coéquipiers 🤜🤛 On a définitivement le meilleur duo du paddock ❤️ @charles_leclerc @carlossainz55 #essereFerrari🔴 #AbuDhabiGP @missionwinnow pic.twitter.com/Y9qadCe5qX – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 12 décembre 2021

S’adressant à Sky Italia au sujet des attentes qu’il avait pour la saison, Sainz a déclaré: « Je ne sais pas quelles étaient les attentes, honnêtement. Mes attentes étaient assez élevées.

« Ce dont je suis sûr, c’est que je suis très heureux d’avoir connu un début de saison positif qui m’a mis du bon pied pour commencer la saison.

« Et puis cela m’a amené à avoir une belle croissance en tant que pilote ici chez Ferrari, à faire un très bon dernier tiers de la saison qui m’a permis de terminer avec un podium, une course parfaite et une P5 au championnat, ce qui est un bon résultat qui ne change pas ma vie. C’est plus symbolique.

« Avec ce podium, j’ai réussi à rassembler tout ce que j’ai appris au cours de cette saison – le premier tour, les pneus, tout pour atteindre cette P3. »

Il est donc compréhensible que Sainz soit maintenant légèrement réticent à entrer dans une toute nouvelle ère pour les voitures de F1 la saison prochaine.

Ferrari espère que le nouveau règlement pourra les renvoyer dans la course au titre, mais à ce stade, Sainz a déclaré qu’il était impossible de dire si cela se produirait.

« Voyons comment sont ces nouvelles voitures », a-t-il déclaré à propos de ses objectifs pour 2022.

« Au simulateur, ils sont très difficiles et intéressants à piloter. Ce sera donc un tout nouveau défi – tous les pilotes devront s’adapter.

« Au moment où je commençais à aimer conduire cette voiture, ils la changent. Mais je suis sûr que je peux aussi faire du bon travail l’année prochaine et je suis vraiment confiant et prêt pour ce qui va arriver.

Et si Ferrari atteint ses objectifs, Sainz compte sur lui-même pour relever le défi du titre.

« Si nous sommes prêts à nous battre pour un championnat, vous avez vu que je suis prêt », a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla