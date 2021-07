Carlos Sainz valorise l’esprit d’équipe Ferrari plutôt que le combat contre Charles Leclerc

Carlos Sainz dit que lui et Charles Leclerc collaborent bien chez Ferrari – et travaillent pour aller de l’avant plutôt que de se concentrer sur les combats internes.

Les deux pilotes ont été étroitement liés jusqu’à présent cette saison à la Scuderia, avec le débutant de Ferrari Sainz à seulement deux points du Monégasque après neuf courses de la saison.

L’équipe est toujours à la traîne de McLaren dans la course pour la P3 au championnat des constructeurs pour le moment et après des problèmes de pneus persistants lors des courses précédentes, Sainz est satisfait des progrès réalisés par les pilotes ensemble.

“Nous travaillons ensemble en équipe et nous nous efforçons autant que possible pour faire avancer l’équipe”, a déclaré Sainz, cité par nl.motorsport.com.

« Il y aura des courses où Charles est nettement meilleur et d’autres où je dois le dépasser, comme je l’ai fait à Portimao. C’est logique.

« Mais il est important que nous affichions tous les deux un rythme de course solide, que nous travaillions bien ensemble, que nous devenions de plus en plus forts en course. Au cours des deux ou trois dernières courses, nous avons exécuté de bonnes stratégies, nous avons bien géré les courses et les pneus.

« Nous sommes prêts à continuer à travailler de la même manière car l’ambiance dans l’équipe est bonne. Nous voulons juste continuer à nous améliorer et attendre des circuits où nous serons plus forts. »

Pouvez-vous croire que c’était il y a plus de 6 mois ?! Le temps passe vite quand tu t’amuses et ça a été très amusant de t’avoir avec nous, @CarlosSainz55 ❤️ #essereFerrari 🔴pic.twitter.com/DxD7wIvYpT – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 juillet 2021

Après avoir couru plus profondément que quiconque dans la course sur pneus durs en Autriche, Sainz a réussi à regagner des positions et à décrocher une cinquième place bien méritée la dernière fois sur une gomme plus fraîche que ses rivaux.

Avec une performance globale plus forte que prévu lors du récent triplé, l’Espagnol a déclaré que l’équipe peut se réjouir de la façon dont elle s’est comportée en France et en Autriche.

« Le dernier relais [in Austria] était amusant », a-t-il déclaré. «C’est toujours quand vous poursuivez et poursuivez. J’ai réussi à faire de beaux coups, aussi grâce à Charles qui m’a laissé passer pour attaquer [Daniel] Ricciardo.

« Nous avons réussi à le faire, ce qui nous a donné des points supplémentaires. La vitesse était forte, mais ma confiance dans la voiture n’était peut-être pas aussi bonne que lors de la première course.

« Nous avons eu un petit problème avec l’équilibre et les températures, mais dans l’ensemble, c’était un bon double en Autriche et un bon triple pour moi. Cela me donne confiance pour les deux dernières courses avant la trêve estivale.

