Carlos Sainz veut conduire le secteur final de Barcelone “ old-school ”

Carlos Sainz dit qu’il préférerait que Barcelone revienne à sa version d’avant 2007, avec deux virages finaux rapides au lieu de la chicane plus lente.

Deux grands droitiers terminaient le tour sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, mais une chicane a été installée pour ralentir les voitures dans la dernière partie du tour, ainsi que pour créer un point d’accélération pour essayer d’encourager les dépassements à un piste où les dépassements ont toujours été difficiles.

Le pilote Ferrari dit que l’impact du DRS pourrait aider à dépasser en quittant les derniers virages à une vitesse plus rapide, l’Espagnol espérant essayer les virages qu’il a grandi en voyant.

“[Even] si cela ne change pas massivement, je préférerais les doubles virages à grande vitesse », a déclaré Sainz aux journalistes lors de sa conférence de presse avant la course.

“Pourquoi? Parce que je sens que c’est la version old-school de la piste, c’est ce que j’ai grandi en regardant et ce que j’ai vraiment apprécié de cette piste, ces deux derniers virages.

«Depuis l’introduction de la chicane, je ne pense pas que le dépassement se soit vraiment amélioré et je ne pense pas que cela ait vraiment aidé le dépassement. Je ferais donc mieux d’opter pour la version la plus amusante pour le pilote et probablement aussi pour les fans.

«Je pense que la course a changé depuis lors [2007]. Je pense que maintenant nous avons le DRS et peut-être que la puissance du DRS serait un peu plus puissante si vous sortiez de ce virage un peu plus vite. Potentiellement peut-être un peu plus d’effet de remorquage, un peu plus d’effet DRS pourrait faciliter les dépassements. Alors je ne sais pas, mais j’adorerais l’essayer.

Le virage 10 a également été reprofilé sur le circuit pour 2021, qui voit un angle moins profond créant un virage plus bouclé autour de ce qui était une épingle à cheveux, dans l’espoir d’ajouter un autre point de dépassement – mais Sainz n’est pas encore convaincu.

«Dans le dernier virage 10, il était évidemment très difficile de suivre une voiture devant juste parce qu’il n’y avait qu’une seule ligne. Il y a un point fort: peut-être qu’avec une ligne plus large, vous pouvez placer votre voiture un peu différemment de la voiture qui précède et obtenir un air un peu plus pur.

«Mais en même temps, c’est un virage plus rapide dont nous ressentirons un peu plus la perte d’appui au fur et à mesure que nous suivrons. Une chose pourrait compenser l’autre, mais essayons d’abord et faisons nos commentaires vendredi. »

