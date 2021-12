Carlos Sainz veut une reconnaissance pour son « talent », pas seulement pour son travail acharné

Carlos Sainz dit qu’être défini par son éthique de travail, et non par son talent, est une perception qu’il veut changer.

Lorsqu’une conversation commence sur les talents les plus brillants de la grille de Formule 1, souvent Sainz peut être négligé malgré ses solides performances au cours des trois dernières saisons.

Les campagnes 2019 et 2020 avec McLaren ont permis à Sainz de s’imposer comme un marqueur de points constant, une tendance qu’il a poursuivie en 2021 avec Ferrari, obtenant la 5e place du championnat des pilotes au cours d’une saison où il n’a réussi à marquer des points que deux fois sur 22 courses. .

En termes d’effort, Sainz est considéré comme l’un des travailleurs les plus acharnés de la Formule 1, mais du point de vue du talent, il se sent quelque peu sous-estimé.

Interrogé par AS s’il s’agit de talent ou de travail acharné pour lui, Sainz a répondu : « Voyons comment je réponds… peu importe combien de travail vous mettez, si vous n’avez pas de talent, vous ne faites pas un tour rapide en qualifications. .

« C’est pourquoi je pense que c’est surtout du talent, et le reste, je le mets avec du travail. Mais vous seriez surpris de la quantité de travail que font les autres conducteurs.

« Peut-être qu’ils ne parlent pas tellement, ou j’ai la réputation de travailler dur et non de talent. Je ne sais pas pourquoi.

« Les gens qui doivent me prendre en compte, me prennent en compte. Et sinon, demandez à Charles [Leclerc] ou Lando [Norris], qui ont vu ma télémétrie, mes données, ou même les chefs d’équipe où j’ai travaillé et concouru.

« Là-bas, comme ils savent de quoi je suis capable, ils m’apprécieraient beaucoup. Je ne sais pas, c’est quelque chose à quoi j’essaie de ne pas penser, parce que ceux qui me connaissent savent ce qu’il y a là-bas.

Lorsque Sainz est passé de Renault à McLaren, il est allé vivre en Angleterre près de l’usine McLaren, et en passant chez Ferrari, il a répété ce processus afin de pouvoir travailler à Maranello.

Lorsqu’on lui a demandé si cela contribuait à la réputation qu’il avait, Sainz a répondu : « Mais il y en a beaucoup qui vont aussi vivre près de l’usine et travaillent des heures similaires aux miennes.

« C’est autre chose si je suis plus lourd, ou si je fais plus d’heures, mais ça ne veut pas dire que je travaille plus, c’est juste la qualité du travail.

« Tout ce que je dis, c’est que sans talent, peu importe à quelle vitesse vous allez, vous ne ferez pas de tours rapides en Formule 1. »

Alors, Sainz dit-il que la réputation d’être un travailleur acharné est bonne, mais pas seulement ?

Il sentit qu’une telle tournure déformait ses mots.

« Alors vous pouvez déformer ce que je dis… mais il semble que j’ai la réputation d’être un travailleur acharné, que je ne vais vite que parce que je travaille », a-t-il déclaré.

« Mais on ne s’adapte pas si vite à une voiture sans talent. »

La prochaine saison 2022 pourrait être la plus importante à ce jour de la carrière de Sainz, puisque Ferrari vise à recommencer à se battre pour des victoires et des titres en vertu de la nouvelle réglementation.

Ainsi, fidèle à sa réputation, l’Espagnol fera le même travail à Maranello qu’avant ses débuts chez Ferrari.

« Similaires à ceux de 2020-21 », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé combien d’heures il passerait à l’usine pendant l’hiver.

« Si ça avait été une année de continuation, avec une voiture qui est encore en développement, peut-être moins.

« Mais étant un an avec une toute nouvelle voiture, c’est une nouvelle catégorie. Je devrai faire le même hiver qu’à mon arrivée chez Ferrari.