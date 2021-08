Carlos Sainz vise des week-ends complets avec Ferrari

in

Carlos Sainz pense que l’une des clés pour que Ferrari bat McLaren cette année sera lui-même de produire des performances “complètes” le week-end de course.

L’Espagnol est passé de McLaren à Ferrari au cours de l’hiver et est désormais en concurrence directe avec l’équipe dans laquelle il a passé deux années agréables.

Ils sont engagés dans une bataille on ne peut plus serrée pour la troisième place du Championnat du monde des constructeurs, bloqués sur 163 points pendant la trêve estivale en attendant l’appel d’Aston Martin contre la disqualification de Sebastian Vettel du Grand Prix de Hongrie.

Si Vettel est réintégré, cela coûterait trois points à Sainz et Ferrari et les ramènerait à 160 à mi-parcours théorique de la campagne, mais le décompte de McLaren ne serait pas affecté.

Ces trois points séparent également Sainz de son coéquipier, Charles Leclerc, ce qui représente un exploit impressionnant d’être actuellement en avance sur un pilote qui en est à sa troisième année avec Ferrari.

Il semble y avoir une tendance croissante selon laquelle les meilleures performances de Sainz ont lieu le dimanche plutôt que le samedi, car il s’est écrasé plusieurs fois lors des qualifications cette saison en Azerbaïdjan et en Hongrie.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Sans nommer les améliorations spécifiques qu’il doit apporter, le joueur de 26 ans a déclaré qu’être productif tout au long d’un week-end de Grand Prix sera important dans la lutte contre McLaren.

“Ils sont, je pense, aussi compétitifs que nous”, a déclaré Sainz à Channel 4 de son équipe précédente.

“Je pense que dès que je serai un peu plus à l’aise et que je commencerai à organiser des week-ends comme je le faisais auparavant chez McLaren, je pense qu’ils auront plus de mal à nous battre qu’ils ne le sont actuellement.

“Mais j’y arrive, et dès que j’y arrive, mon objectif est de leur rendre la vie plus difficile.”

Sainz a connu une relation amicale avec son ancien collègue Lando Norris, qui se poursuit toujours, et ce n’est pas une surprise pour lui que Ferrari et McLaren soient à égalité – même si la Scuderia essaie de combler un déficit de 71 points de la saison de 17 courses 2020 quand ils ont terminé un misérable sixième au classement.

Lorsqu’on lui a demandé si cela faisait bizarre d’être en concurrence avec ses anciens employeurs, Sainz a répondu : “Eh bien, je savais en quelque sorte qu’il était très probable que McLaren et Ferrari se battraient.

« Pendant l’hiver, je parlais à Lando, ‘Comment va la nouvelle voiture et tout ça ?’

“Ses indices et mon intuition m’ont fait penser que ce serait très amusant de les combattre cette année.”