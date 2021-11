Carlos Sainz voit la bataille au milieu de terrain se resserrer lors des deux dernières courses

Carlos Sainz pense que le circuit à grande vitesse de Djeddah et la piste rénovée et plus rapide de Yas Marina vont rassembler le milieu de terrain.

Il reste deux manches de la saison 2021 de Formule 1, mais à ce stade, les équipes et les pilotes entrent vraiment dans l’inconnu.

La prochaine étape est une première visite en Arabie saoudite et sur le nouveau circuit de la corniche de Jeddah, une piste de rue à grande vitesse qui, selon Sainz, permettra au milieu de terrain de converger, une tendance de la saison sur les pistes énergivores.

Et puis après cela, la saison se terminera à Abu Dhabi autour d’un circuit de Yas Marina qui a vu environ 10 secondes de temps au tour supprimés, grâce à des modifications majeures du tracé.

Par conséquent, Sainz s’attend à beaucoup d’action au milieu de terrain pour que lui et Ferrari s’impliquent avant la fin de la saison.

« Les dernières pistes, c’est un peu inconnu », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Évidemment, à Djeddah, nous n’avons aucune idée de ce que nous allons y trouver, cela ressemble à un circuit à très grande vitesse, et nous avons vu dans un circuit à grande vitesse qu’avec des voitures comme Alpine, McLaren et AlphaTauri, tout d’un coup le champ se compresse beaucoup lorsqu’il s’agit d’un circuit à grande vitesse. Cela pourrait donc être une bataille très serrée à Djeddah.

« Ensuite, à Abu Dhabi, avec les nouveaux changements qu’ils ont apportés à la piste également, cela ressemble à une piste à plus grande vitesse qu’elle ne l’était auparavant. Il y a moins de chicanes et plus de nature à grande vitesse, ce qui pourrait également rassembler tout le milieu de terrain.

« Ce seront donc deux courses très, très difficiles. Mais si nous continuons à travailler comme nous le sommes, à travailler en équipe, je pense que nous pouvons être sûrs que nous continuerons à ramener des points et à livrer comme nous essayons de le faire. »

Chaque point est désormais crucial pour Ferrari alors qu’ils cherchent à obtenir la P3 dans le championnat des constructeurs, et l’équipe basée à Maranello se présente au Grand Prix d’Arabie saoudite avec une chance de confirmer cette position.

39,5 points séparent actuellement Ferrari et l’équipe P4 McLaren, qui ont eu du mal à atteindre leurs sommets plus tôt dans la saison au cours des dernières manches.