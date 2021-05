Carlos Sainz voulait prouver qu’il pouvait gagner le GP de Monaco

Carlos Sainz voulait prouver qu’il avait le rythme pour gagner à Monaco, mais finalement il était un peu trop désireux de rattraper Max Verstappen.

L’Espagnol a obtenu la 4e place sur la grille de Monte Carlo, mais il a été déçu de cette place, pensant qu’il aurait pu être le pilote Ferrari en pole.

Cette chance a été enlevée par son coéquipier Charles Leclerc, qui est passé en pole provisoire en P1 sur la grille après avoir fait ressortir les drapeaux rouges avec une chute tardive en Q3.

Sainz avait alors un point à prouver et pensait qu’il avait définitivement le rythme pour gagner. Leclerc était déjà hors de vue en raison d’une panne d’arbre de transmission avant la course qui l’empêchait de prendre sa pole position.

Lors du premier relais, Sainz a effectivement rattrapé le leader de la course Verstappen, mais il a poussé un peu trop fort et a bouleversé son pneu avant gauche.

“Je me suis battu pour ça, j’ai mis Max sous pression, mais malheureusement, le grain du pneu avant gauche ne nous a pas tout à fait permis de lui mettre suffisamment de pression”, a-t-il déclaré aux journalistes.

«Ce n’est pas comme s’il était un mauvais pilote non plus, donc je ne pense pas que cela aurait beaucoup changé.

«Mais félicitations à tous, je sais que c’est une journée difficile pour Ferrari, sur le plan personnel évidemment une bonne journée par rapport à hier, mais je pense qu’en tant qu’équipe ce week-end, nous méritions probablement un peu plus.

«C’était aussi un peu de me racheter, je voulais montrer à tout le monde que le rythme que j’avais montré hier en qualifications je l’avais aussi en course.

«Et à un moment donné, j’ai rattrapé Max assez rapidement, malheureusement avec cette volonté supplémentaire ou cette volonté de rattraper Max, cela signifiait que j’ouvrais un peu trop l’avant gauche.

«Et puis à partir de là, le rythme n’était pas si bon. Mais chaque fois que je le pouvais aujourd’hui, j’essayais de prouver à moi-même et à tout le monde que j’aurais pu gagner cette course si j’avais commencé un peu plus loin.

Alors que la malédiction de Leclerc à Monaco se poursuivait pendant une autre année, Sainz a déclaré que la pression avait grandi sur lui pour qu’il récupère un résultat solide pour la Scuderia sur le meilleur rythme du week-end de course en ce qui concerne leur saison 2021 jusqu’à présent.

«Quand vous voyez l’autre voiture ne pas partir de la pole, tout d’un coup, la responsabilité repose évidemment sur vous essayez de sauver un peu le week-end», a expliqué Sainz.

«Une voiture est sortie de la pole et vous voulez donner au moins un podium à l’équipe et il s’agissait de prendre le départ dès lors, autour des arrêts aux stands, il y avait beaucoup de trafic, nous avons tourné les autres voitures très rapidement.

«Evidemment Valtteri [Bottas] a eu l’arrêt au stand, mais même sans cela, je me sentais vraiment bien avec la voiture aujourd’hui. J’avais l’impression que l’équipe méritait au moins un podium ce week-end.

