Carlos Santana annule les spectacles de résidence à Las Vegas après une crise cardiaque

Carlos Santana a annulé ses dates de résidence à Las Vegas à la suite d’un problème de santé. Le guitariste devait donner huit dates à la House of Blues de Mandalay Bay ce mois-ci, à partir de mercredi.

Santana dit dans un Youtube message mercredi après-midi, il avait ressenti une gêne thoracique samedi et a demandé à sa femme et à son compagnon de groupe Cindy Blackman Santana pour l’emmener à l’hôpital.

« Je voulais juste partager avec vous une certaine clarté avec la spécificité de ce qui se passe avec mon physique, » Santana dit dans la vidéo. « Il y a eu des rumeurs ici et là à propos de ceci et de cela. Alors, je suis ici pour cristalliser et clarifier les choses. Samedi dernier, j’ai eu un incident où j’ai demandé à ma femme Cindy pour m’emmener à l’hôpital parce que j’avais cette chose qui se passait dans ma poitrine.

« Donc, quand nous y sommes allés, nous avons découvert que je devais m’en occuper », a-t-il ajouté. « Alors je le suis, et je vais donc prendre un peu de temps pour m’assurer que je reconstitue et que je me repose et rattrape ma santé afin que lorsque je joue pour vous, je joue comme je suis habitué à et vous donner 150 pour cent. Je ne me présenterais pas à moins que je puisse le faire. Donc à part ça, j’espère que vous et votre famille êtes en bonne santé, la paix d’esprit et la joie. Je sais que je le ferai. Merci pour être un fan, et votre unité et votre bienveillance. Paix. «

Michel Vrionis, le président de Santanala société de gestion de Gestion universelle de la tonalité, a déclaré dans un communiqué que le légendaire guitariste « a subi une intervention cardiaque imprévue qui a eu un impact sur sa performance à Las Vegas » et a ajouté qu’il « se débrouillait fantastiquement et qu’il avait hâte de revenir sur scène bientôt. Il regrette profondément que ce » ralentisseur » a nécessité l’annulation de ses prochaines représentations. Il a hâte de vous voir tous très bientôt. »

Santana devrait remonter sur scène le 26 janvier, selon le Las Vegas Review-Journal.

Carlos fait actuellement la promotion de son dernier album, « Bénédictions et miracles », qui a été publié via BMG le 15 octobre. Le premier single du disque, « Se déplacer », a vu la légende de la musique et l’icône de la guitare retravailler avec MATCHBOX 20 chanteur Rob Thomas.



