Carlos Santana : Joyeux anniversaire !! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous célébrons quelqu’un de très spécial ! Un musicien, compositeur et bien, un grand personnage que nous tenons à féliciter aujourd’hui ! Santana !!! Joyeux anniversaire!! On vous raconte tous les détails et quelques curiosités de ce grand artiste ici dans Music News !!

Son vrai nom est Carlos Humberto Santana Barragán, mieux connu sous le nom de Carlos Sanana, et c’est un grand guitariste américano-mexicain qui a eu beaucoup de succès grâce à son grand talent, en fait c’est un artiste avec une grande carrière, très respectable, admiré et reconnu dans le monde entier !

Carlos Santana a fondé le groupe Santana en 1966 et ce groupe a été un pionnier dans la fusion de la musique latine avec un peu de rock. Santana tout au long de sa carrière musicale a vendu plus de 100 millions d’albums non seulement au niveau national mais aussi international ! Carlos Santana, grâce à son talent et ses efforts innés, et surtout sa passion et son amour pour la musique, a remporté 10 Grammy Awards et trois Latin Grammy Awards !

Aujourd’hui, Carlos Santana n’a ni plus ni moins 74 ans ! 74 années bien passées qui ont définitivement marqué nos vies avec leur merveilleuse musique.

Dites-nous sur les réseaux sociaux, quelle est votre chanson préférée de Carlos Santana !? On adore tout son répertoire !

Joyeux anniversaire à notre cher garçon d’anniversaire, et artiste talentueux!