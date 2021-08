Carlos Santana signe avec BMG pour sortir un nouvel album studio

Carlos Santana a signé avec BMG pour son prochain album studio.

Le légendaire guitariste sort un album studio plein de stars intitulé Blessings and Miracles. Un premier single de l’album devrait sortir plus tard ce mois-ci.

“Je suis honoré de m’associer à BMG pour sortir Blessings and Miracles”, a déclaré le musicien dans un communiqué. « Je tiens à remercier tout le monde chez BMG d’avoir partagé notre vision commune pour toucher le cœur des gens avec énergie, conviction et intégrité. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de chansons et de mélodies pour nous rappeler que nous sommes importants, significatifs et que la vie est pleine de bénédictions et de miracles.

La carrière de Santana a duré cinq décennies, avec 10 Grammy Awards et 3 Latin Grammys à son actif. Il a été accueilli au Rock and Roll Hall of Fame en 1998 et est en résidence à la House of Blues de Las Vegas cet été et cet automne.

« Nous tous, chez Universal Tone Management, sommes honorés et ravis de nous associer à BMG sur le prochain album de Carlos, Blessings and Miracles », a déclaré Michael Vrionis, président/Universal Tone Management. « Cet album est sûr d’être un énorme succès avec une gamme de chanteurs, d’écrivains et les grooves intemporels de Carlos Santana. Ces chansons s’ajouteront à la liste interminable de chefs-d’œuvre éternellement pertinents créés par l’un des plus grands guitaristes de tous les temps.

« Nous sommes honorés d’accueillir le transcendant Carlos Santana et son équipe chez BMG », a déclaré Thomas Scherer, président de BMG Répertoire et marketing, Los Angeles et New York. “Le son de Santana est un langage universel avec sa guitare qui résonne au plus profond de votre cœur.”

« Écouter et ressentir cet album est une étreinte de la source d’où nous venons tous. Blessings and Miracles est plein de joie, et nous sommes reconnaissants d’être son partenaire pour diffuser ce trésor musical auprès de ses fans et de nouveaux fans partout dans le monde.

Santana se produira également au River Spirit Casino Resort en Oklahoma en octobre. Les billets pour le spectacle sont en vente maintenant et il se produira aux côtés de REO Speedwagon.