Carlos Santana subit une chirurgie cardiaque après une hospitalisation d’urgence

Le légendaire guitariste Carlos Santana se remet après avoir subi avec succès une intervention cardiaque imprévue cette semaine. Le célèbre musicien a fait cette annonce dans une vidéo publiée sur son Twitter officiel mercredi après-midi peu de temps après que la House of Blues du Mandalay Bay Resort and Casino a annoncé que la représentation prévue de Santana ce soir-là avait été annulée en raison d' »une situation non liée à Covid qui a été corrigée. »

Dans un message vidéo partagé avec des fans, Santana a révélé que « samedi dernier, j’ai eu un incident où ma femme a dû m’emmener à l’hôpital parce que j’avais cette chose qui se passait dans ma poitrine ». Il a poursuivi en expliquant qu’après avoir été transporté à l’hôpital, « nous avons découvert que nous devions nous en occuper ». Michael Vrionis, président d’Universal Tone Management, a déclaré que le guitariste de 74 ans avait subi une « intervention cardiaque imprévue », selon l’Associated Press, bien que plus de détails n’aient pas été fournis.

Santana a annulé tout le mois de décembre 2021 à la House of Blues de Las Vegas alors qu’il se remet d’une procédure cardiaque imprévue. Nous sommes impatients de revenir jouer à la House Of Blues en janvier 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv – Carlos Santana (@SantanaCarlos) 2 décembre 2021

En raison de la procédure et de son rétablissement en cours, Santana a également confirmé dans la vidéo de mercredi après-midi que plusieurs de ses prochains concerts à Las Vegas prévus pour décembre avaient été annulés. Il a dit à ses fans: « Je vais prendre un peu de temps pour m’assurer que je reconstitue et que je me repose et rattrape ma santé afin que lorsque je joue pour vous, je joue comme j’ai l’habitude de le faire. et vous donner 150%. Je ne me présenterais pas à moins que je puisse le faire. » Le vainqueur de 10 Grammy a déclaré qu’il prévoyait de revenir pour ses performances prévues pour janvier 2022.

« Carlos va très bien et a hâte de revenir sur scène bientôt », a ajouté Vrionis à propos de l’état de Santana. « Il regrette profondément que ce » ralentisseur » ait nécessité l’annulation de ses prochaines performances. Il a hâte de vous voir tous très bientôt. «

En plus de ses spectacles en cours à Las Vegas, le groupe de rock Santana a sorti son 26e album, Blessings and Miracles, en octobre de cette année. L’album comprend des collaborations avec Chris Stapleton et Rob Thomas, cette dernière collaboration marquant une réunion entre les deux musiciens 20 ans après la sortie de leur tube « Smooth ». La peur de la santé de Santana survient également un peu plus d’un an après l’annonce du décès de son jeune frère, le guitariste Jorge Santana, en mai 2020.