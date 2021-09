Carlos Soler, dans un doux moment

09/05/2021 à 08:15 CEST

Le milieu de terrain de Valence Carlos Soler traverse un moment doux dans sa carrière à l’âge de 24 ans. Après avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec l’équipe espagnole, sa saison a commencé comme elle s’est terminée : être la clé et avoir une relation directe avec les objectifs de son équipe.

espagnol, quoi Depuis le départ de Parejo du club valencien, il a assumé des gallons au centre du terrain, ajoutez quatre buts au début du parcours 2021/22 : trois buts en trois journées avec le Valencia de José Bordalás et un avec l’équipe espagnole. L’entraîneur national, Luis Enrique, l’a fait ses débuts contre la Suède et le joueur a répondu au seul but de l’Espagne dans le match.

5 – Les cinq derniers matchs de Carlos Soler : 🅰vs Brésil 🇧🇷 en finale de #Tokyo2020

vs Getafe en Liga

vs Grenade en Liga

⚽vs Alavés en Liga

⚽vs Suède 🇸🇪 à ses débuts pour l’Espagne 🇪🇸 Doux. pic.twitter.com/DN6b3Y1Tq6 – OptaJose (@OptaJose) 2 septembre 2021

Malgré la défaite, le joueur a laissé des détails intéressants et peut être une ressource particulièrement utile pour Luis Enrique lui-même. Avec ces quatre objectifs et la participation à la finale olympique de Tokyo 2020, le valencien et le joueur valencien ont cinq matchs consécutifs en relation directe avec le but, ce qui renforce son statut au sein du club.

Canterano et tireur officiel

La croissance de Carlos Soler au cours des deux dernières années à Valence a été totale. Avec le départ de Dani Parejo à Villarreal, l’équipe de jeunes a assumé des responsabilités dans la salle des machines et est l’un des joueurs les plus importants pour le nouvel entraîneur, José Bordalás. La saison dernière, il a joué un total de 34 matches toutes compétitions confondues et a marqué 12 buts et distribué neuf passes décisives..

Il est également chargé de lancer toutes les pénalités maximales de l’équipe : hIl a marqué 10 tirs de 11 mètres sur un total de 12 tirs, ce qui représente une efficacité de 83,3%.. Il n’a échoué que contre la Real Sociedad et Elche la saison dernière.